Így állíthatjuk meg kutyáknál a hasmenést

A laza széklet a hasmenés fő tünete, de kísérheti hányás, étvágyvesztés, súlyvesztés, hasi fájdalom, letargia vagy más jelek is. Ha egy egyébként egészséges állatnál a hasmenés hirtelen jelentkezik, akkor annak oka lehet stressz, valamilyen étrendi változás, illetve vírus, baktérium, vagy valamilyen parazita. A krónikus hasmenés lehet allergia vagy ételintolerancia következménye, de ilyenkor is lehet a háttérben parazita, baktérium vagy valamilyen szervi baj, például a belekkel, hasnyálmiriggyel, sőt sajnos még rák is.

Krónikus hasmenés esetén minden kutyust érdemes orvosnak megmutatni

Kiskutyáknál különösen fontos, hogy krónikus hasmenés esetén mihamarabb lássa őket állatorvos. De egyébként krónikus hasmenés esetén minden kutyust érdemes orvosnak megmutatni, főleg ha a széklet vizes, véres vagy nagyon sötét színű, kátrányos, esetleg hányás, letargia, depressziós viselkedés is kíséri.

A dehidratáció jelei kutyáknál A folyadékhiány nemcsak az emberek, hanem a kutyák esetében is komolyan veszélyeztetheti az egészséget. A kutyusok nagyon sok folyadékot képesek veszíteni, például hányással, hasmenéssel vagy lihegéssel. Ilyenkor az alábbi tüneteket produkálhatják.

Teendők hasmenés esetén:

folyamatosan itassuk az állatot, hogy pótolhassa az elvesztett folyadékot; speciális roboráló italt is kaphat

pici adag ételeket kapjon csak, leginkább főtt, fehér húst, például csont nélküli csirkemellet, és fehér rizst, míg a széklete nem lesz normális

ha a hasmenés 24 óránál tovább tart, vigyük orvoshoz

Ha krónikussá válik a dolog, tehát az állat többször hányt, volt hasmenése, akkor 12 órán át ne kapjon enni, csak vizet. Ha már 6 órája nem hányt, akkor kaphat egy kis adag fehér húst főzve, és rizst. Ha ezután két óráig nem hányt, és nem ment a hasa, kaphat még egy keveset. Lényeg, hogy házi kezeléssel 24 óránál tovább ne próbálkozzunk, ha nem javul az állat állapota, vigyük el orvoshoz.

