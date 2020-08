A kutyatartás legfontosabb szabályai nyáron

A felelős kutyatartás része az is, hogy nyáron fokozottabban odafigyelnünk kedvencünk egészségére és épségére. Mutatjuk a kutyatartás nyári szabályait!

Előzzük meg a kiszáradást és a túlhevülést!

Hogyan óvjuk meg kedvencünket a hőgutától? A válaszért kattintson ide!

A nyári melegben szeretünk kedvencünkkel több időt tölteni a szabadban, viszont a napsütés és a hőség az állatokra is hatással van. Fontos, hogy mindig keressünk olyan helyet, ahol a kutyánk árnyékba húzódhat. Mindig legyen nálunk víz, hogy meg tudjuk itatni, és arra is figyeljünk, hogy nem túl forró-e a beton, amire rálép, nehogy megégesse a tappancsát. Ami nekünk meleg, azt a kutyák még melegebbnek érzik. Délelőtt 11 és délután 3 óra között pedig lehetőség szerint az állat se legyen sokáig a napon, nehogy túlhevüljön.

Mindig legyen nálunk víz, és keressük az árnyékos helyeket. Fotó: 123rf

Ismerjük fel a túlhevülés jeleit!

Az erőteljes lihegés, a zihálás, a felgyorsult szívritmus, a nyáladzás, a gyengeség, a remegés és az esetleges összeesés mind túlhevülésre utalnak. Súlyosabb esetben jelentkezhetnek görcsök, véres hasmenés és hányás is, amit megemelkedett testhőmérséklet kísér. Különösen érdemes odafigyelni az idős, túlsúlyos kutyákra, illetve azokra, amelyeknek laposabb a feje. Ilyen például a mopsz vagy a buldog.

Időzítsük át a sétálásokat!

Érdemes lehet kicsit átvariálni a sétáltatások idejét. A nagyon forró napokon - bármennyire is szeretne kimenni a kutyánk - inkább a reggeli vagy az esti órákra időzítsük a sétát. Ha mégis napközben visszük ki, lehetőleg füvön futkározzon, és ha világos a szőre, illetve fehér a füle, akkor csak keveset legyen a napon. Ezek az állatok ugyanis hajlamosabbak a bőrrákra. Nyaranta ráadásul gyakrabban támadnak a bolhák és kullancsok, így rendszeresen nézzük a kutya bundáját, különösen akkor, ha sötétebb, hosszabb szőre van.

Ne hagyjuk az autóban!

Alapszabály, de nem lehet elégszer elmondani, hogy nyáron soha ne hagyjunk kutyát - és semmilyen más állatot sem - az autóban. Az sem számít, ha résnyire letekerjük neki az ablakot - a hőségben, a tűző napon akár már 10 perc alatt is komoly szervkárosodást szenvedhet az állat, de akár el is pusztulhat.

Előzzük meg a baleseteket!

A nyári hónapok a lakásban és ház körül is több rizikót jelentenek. A nyitva hagyott ajtókon, ablakokon kiszökhet a kutya. Ha kerti sütést tartunk, megégetheti magát vagy olyasmit ehet, ami mérgező számára. Ha medencénk van, sose hagyjuk a kutyát őrizetlenül, mivel nem minden kutya úszik jól. Ha pedig permetezzük a növényeinket, figyeljünk rá, hogy a kutya semmiképp se egyen belőlük, illetve arról is győződjünk meg, hogy nincs a ház körül semmi olyan gyomnövény vagy fűféle, ami mérgező lehet számára. Ha kerti partit, mulatságot tartunk, még véletlenül se engedjük meg senkinek, hogy petárdázzon vagy tűzijátékozzon, mert a kutyák rettegnek ezektől. Az erős hangok hatására megijedhetnek, elszökhetnek vagy akár agresszívvá is válhatnak.

Adjunk neki hűsítő finomságokat!

Ha kedvenc nyári finomságainkat szeretnénk megosztani a kutyánkkal, akkor erre is van lehetőség. Egy kis görögdinnyét például kaphat - valószínűleg ízleni fog neki, ráadásul segít hidratálni a szervezetét. Fagyaszthatunk le neki leturmixolt zöldséget vagy gyümölcsöt, hogy ezt nyalogassa. Ez is hűsíteni fogja a nagy melegben, csak arra figyeljünk, hogy ne harapdálja a jeges finomságot, nehogy a hideg miatt megsérüljenek a fogai.

Forrás: care2.com