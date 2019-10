Ételek, amelyek megmérgezik kedvenceinket

Csokoládé

A csokoládéfogyasztás az egyik leggyakrabban előforduló mérgezéses baleset a kutyák körében, köszönhetően a már kis mennyiségben is szívritmus-zavarokhoz vezető teobromintartalomnak. Habár a toxikus hatás mértéke nagyban függ az állat testméretétől és a csokoládé kakaóarányától is, általánosságban elmondható, hogy az étcsoki és az édesítetlen kakaópor jelenti a legnagyobb veszélyt. A mérgezés leggyakoribb tünetei közé a hányás, a hasmenés és a nyugtalanság tartozik.

Xylitol

A rágógumiktól a fogkrémeken át a mogyoróvajakig számos bolti termékben megtalálható ez a cukormentes édesítő. A xylitol veszélyes mértékű hipoglikémiát és májelégtelenséget válthat ki a kutyák szervezetébe kerülve. A lehetséges jelek között jelentkezhet görcsös izomrángás, elesettség, gyengeség és hányás is.

Bizonyos élelmiszereket érdemes jól elzárni a kutyák és macskák elől

Nyers kelt tészta

Milyen tünetek figyelmeztethetnek macskáknál fagyálló folyadék okozta mérgezésre? Részletek itt.

A sütéshez használt élesztő még kis mennyiségben is komoly problémát okozhat kedvenceink szervezetébe jutva, hiszen kiválthat veszélyes mértékű puffadást, végzetes szívleállást, illetve a bélrendszerben erjedve alkoholmérgezést is. A gyanút felkeltheti a gyomor feszülése, öklendezés, émelygés, majd a mozgáskoordináció elvesztése, illetve a légzés lelassulása is.

Szőlő és ribizli

Habár a mérgezést okozó konkrét toxin egyelőre nem ismert, ezek az apró bogyós gyümölcsök nagy bajt idézhetnek elő a kutyáknál. Legrosszabb esetben egyetlen szem szőlő vagy mazsola is kiválthat veseelégtelenséget. Ha felmerül a lehetősége, hogy négylábú barátunk valami ilyesmit evett, a gyanút az étvágy elvesztése, kedvtelenség, hasfájás, hányás, hasmenés és dehidratáció erősítheti meg.

Fokhagyma

Akárcsak egyéb hagymafélék, afokhagymais ártalmas lehet kutyák és macskák számára, függetlenül attól, hogy nyersen, főzve vagy sülve kerül-e a szervezetükbe. Nagyobb mennyiségben fogyasztva vészes vérszegénységet okozhat - a mérgezésre az állat kedvetlensége mellett vöröses vizelet, hányás és hasmenés is utalhat.

Forrás: petmd.com