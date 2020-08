A kutyát így óvhatjuk meg a hőségtől

A legfontosabb teendőket dr. William Draper atlantai állatorvos szedte pontokba a WebMD oldalán megjelent cikkében. Lássuk tehát, mit javasol a szakember annak érdekében, hogy négylábú családtagjaink is zavartalanul, egészségesen élvezhessék velünk a nyári időt.

Vigyázzunk a forró talajjal

Bár cipőt vagy egyéb lábbelit hordva ezt jellemzően észre sem vesszük, a napsütötte aszfaltfelületek valójában rendkívül felforrósodhatnak nyáron. Képzeljük csak el, milyen lenne, ha kilométereken keresztül kellene például izzó szénen futnunk mezítláb. Nagyjából ilyen érzés az ebek számára is, ha a forró betonon kell hosszasan kutyagolniuk. Ráadásul nemcsak a tappancsuk szenvedhet égési sérülést, hanem ilyen körülmények között könnyebben kaphatnak akár hőgutát is. Amennyiben tehát rendszeresen megyünk kocogni kedvencünkkel, úgy mindenképpen javasolt beruházni egy szett kutyacipőre, ami megvédi a lábait, illetve segít számára, hogy megőrizze normál testhőjét a járda felől áradó forrósággal dacolva.

A nyári időszak többféle veszélyt is tartogat a kutyákra nézve. Fotó: Getty Images

Ne nyírjuk le teljesen a bundát

Ha csak magunkból indulunk ki, alighanem logikusan hangzik, hogy kedvencünk jobban fogja érezni magát a bőrében, ha a nyári hónapokra megszabadítjuk dús bundájától, elvégre mi sem szívesen húznánk téli kabátot ilyenkor. Valójában azonban a vastag kültakaró nemcsak a hidegben hasznos, amikor szigetelőként segít megőrizni a kutya testhőmérsékletét, hanem a napsugarakkal szembeni védelem terén is. Éppen ezért nem segítünk rajta azzal, ha teljesen visszanyírjuk a bundáját, mi több, akár az egészségét is veszélyeztethetjük ezáltal. Természetesen fontos, hogy a bundája ápolt maradjon, tehát fésüljük rendszeresen, mert így tud megfelelően szellőzni.

Tartsuk pórázon

Amint kiérünk vele a szabadba, négylábú társunk máris húz maga után, miközben látszik rajta, hogy ha elengedjük, máris készen áll egy őrületes rohangálásra. Persze azonnal fel is merül a gondolat, ha nem látunk a környéken senki mást, hogy miért is ne engedhetnénk szabadjára, hadd szaladjon, amerre csak kedve tartja. Dr. William Draper szerint ugyanakkor mégis érdemes megállni, hogy így kedvezzünk az eb számára. Természetéhez tartozik ugyanis, hogy azonnal felfedezésbe, akár vadászatba kezdjen, eközben pedig könnyen veszélybe sodorhatja magát. Megsérülhet, összetűzésbe keveredhet vadállatokkal, kullancsokat szedhet össze, vagy ami még rosszabb, kiszaladhat egy forgalmasabb autóútra is. A biztonság kedvéért - egyben az ő érdekében - tartsuk tehát inkább pórázon.

Minden kutya tud úszni, igaz?

Talán meglepően hangzik, de a közkeletű elképzeléssel szemben nem tud minden kutya természetszerűleg úszni. Megeshet tehát, hogy kedvencünk a forróság ellenére sem tud csak úgy csobbanni egyet valamilyen természetes vízben. Ilyen esetekben vásárolhatunk direkt ebekre szabott úszómellényt, így lehetővé téve, hogy biztonságban vethesse magát a hűsítő habok közé. Figyeljünk továbbá arra is, hogy a szabad vizek esetenként megbetegíthetik kedvencünket különböző fertőzések által, ha sok vizet nyel úszás közben.

Szorítkozzunk a kutyaeledelre

Aligha kell bemutatni bármely gazdinak a helyzetet, amint a kutya vágyakozó tekintettel nézi végig, ahogy egymás után sülnek ki az ízletes húsfogások egy grillezéssel egybekötött nyári kerti partin. Miért is ne adhatnánk neki néhány falatot, igaz? Nos, mint arra dr. Draper rámutatott, ebből is bőven származhat probléma. Saját bevallása szerint a szakember több olyan kutyával találkozik rendelésén a nyári időszakban, mint bármikor máskor az év folyamán, amelyet hasnyálmirigy-gyulladással, gyomor-bélrendszeri panaszokkal, esetleg lenyelt idegen tárgyak, például az emésztés során megakadt csontok miatt visznek be a gazdik. Ne hagyjuk tehát, hogy a hatalmas szemek ellágyítsák a szívünket - egyszerűen mondjuk nemet kedvencünknek! A kutyák egyék a nekik készült kutyaeledelt, ne pedig az emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket.