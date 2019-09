A tejmirigyek főfunkciója az újszülöttek tejjel táplálása. Két sorban helyezkednek el, és a mellkastól kezdődően az alhasi régió tájékáig húzódnak, ahol is a mellbimbók jelzik az elhelyezkedésüket. A daganatos elváltozás elsősorban nőstény állatokban alakul ki. Jóval ritkábban érinti a kanokat: náluk a prognózis minden esetben sokkal súlyosabb.

Egyes fajtákban genetikai hajlamosság figyelhető meg. A közelmúltban felfedezték, hogy bizonyos génvariációk előfordulása hajlamosít a tejmirigydaganat kialakulására. Törpe uszkárokban, cocker spánielekben, angol szetterekben, német juhászokban, máltai selyemkutyákban és yorkie-kban például jóval gyakoribb, mint egyéb fajtákban. A medián életkor 10,5 év - nagyon ritka az 5 évnél fiatalabb állatokban.

Ivartalanított kutyáknál kisebb eséllyel alakul ki emlődaganat

Az emlődaganat tünetei kutyáknál

Általában lassan növekvő szövetburjánzás a tejmirigyek területén - a betegek felénél egyszerre több daganat kialakulása is megfigyelhető.

Felületi sérülések alakulnak ki a tejmirigy hámrétegében, heveny esetekben gyulladással karöltve.

Jóindulatú daganatról beszélhetünk, ha a daganat műtéti úton (viszonylag) könnyen eltávolítható.

Az esetek körülbelül felénél diagnosztizálnak jóindulatú daganatokat. Ezek lehetnek egyszerű vagy összetett adenomák, fibroadenomák és papillómák. Gyakoriak még az oszteoszarkómák, a fibroszarkómák és a különféle karcinómák, melyek kivétel nélkül rosszindulatúak.

Az emlődaganat okai kutyáknál

Legtöbbször ismeretlen; nagy valószínűséggel hormonális vagy genetikai hátterű.

Az emlődaganat diagnózisa kutyáknál

Több betegség esetén is hasonló tünetek alakulnak ki, ezért az állatorvos minden esetben differenciáldiagnózist végez, mielőtt levonja a végső következtetést. Teljes vérkép, biokémiai vérvizsgálat és vizeletvizsgálat is szükséges. A mellkas és a has röntgenvizsgálatával az áttéteket tudja feltérképezni az orvos, aki biopsziát is végezhet, melynek segítségével megállapítja, hogy jó- vagy rosszindulatú daganat alakult-e ki. Emellett a nyirokcsomók vizsgálatára is szükség van: a belőlük vett mintát laboratóriumi analízisre továbbítja.

Az emlődaganat kezelése kutyáknál

Minden esetben sebészeti beavatkozást végeznek. Attól függően, hogy milyen idős kutyáról van szó, a tumor milyen típusú - mely szöveteket érinti -, illetve milyen stádiumban van, az állatorvos vagy csak a tumort távolítja el, vagy a környező szöveteket is a nyirokcsomókkal és a tejmiriggyel együtt. Egyes típusok gyorsabban terjednek, áttéteket képezve a környező szövetekben vagy a csontokban, ezért eltávolításuk nagyon nehéz. Ilyen esetekben részlegesen metszik ki az elváltozott szöveteket, és kemoterápiás kezelést végeznek, bár utóbbira jóval ritkábban kerül sor.

A még nem fialt egyedek ivartalanítása (egyidejűleg az érintett szövetekkel vagy akár az egész tejmiriggyel együtt) ajánlott eljárás, amely igencsak megnöveli a túlélési esélyeket, mivel a daganat nagyon ritkán újul ki. Ugyanakkor a siker nagyban függ az életkortól is: idősebb állatokon sokszor ez sem segít.

Az emlődaganat utókezelése kutyáknál

Az állatorvos (esetenként az onkológus) útmutatót készít a gazdi számára a szakszerű otthoni ápoláshoz. A felépüléshez elengedhetetlen a folyamatos orvosi kontroll. A fizikai vizsgálatok és a mellkasröntgenek elvégzésére egy, három, hat, kilenc és tizenkét hónappal a kezelés megkezdése után van szükség, hogy nyomon kövessék az állat gyógyulását.

A betegség lefolyása és prognózisa nagyban függ a daganat típusától (például jó- vagy rosszindulatú-e), méretétől, illetve hogy kialakult-e áttét. A sebészi beavatkozás a körülírt területeken megtalálható daganatok esetén legtöbbször hatékonynak bizonyul. Az 5 centiméteres átmérőnél kisebb karcinómák teljesen visszahúzódhatnak, amennyiben a kimetszés teljes volt. Viszont ha a nyirokcsomókra is átterjedt a megbetegedés, akkor rossz a prognózis, és a legtöbb esetben nem érhető el teljes felépülés.

Lényeges, hogy sosem szabad figyelmen kívül hagyni a mellben található csomót, hanem minél előbb meg kell vizsgáltatni orvossal! Ha rosszindulatú a daganat, akkor nagyon hamar áttéteket képezhet, és mire felismerik a problémát, legtöbb esetben sajnos már gyógyíthatatlan a betegség. Ezért fontos a korai felismerés és a test egészére kiterjedő sebészi beavatkozás.

Az emlődaganat megelőzése kutyáknál

Az első ivarzási ciklust megelőzően elvégzett műtét tehát nagyon nagy mértékben csökkenti az emlődaganat kialakulásának esélyét. A kockázat az idővel folyamatosan emelkedik: a 2,5 éves kort követően elvégzett beavatkozás már semmilyen pozitív hatással nincs a kockázatokra. A kockázat emelkedésére jellemző adat, hogy a megfigyelések szerit a második ciklust megelőzően elvégzett műtét esetén a daganat kialakulásának esélye mintegy 8 százalékkal, míg a következő ciklust követően már 26 százalékkal növekszik. A legjobb módszer a betegség megelőzésére minden esetben az időben elvégzett ivartalanítás.