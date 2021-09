Vége a home office-nak. Így készítsük fel a kutyát

2020 márciusa óta nemcsak az emberek élete állt tótágast, hanem a házi kedvenceké is, közülük elsősorban a kutyáké: végre állandóan itthon van a gazdi, egész nap lehet reménykedni egy kis simizésben, hosszú sétákban, közben pedig potyognak a jutalomfalatok. És ennek most vége. Ez óriási trauma lehet a kutyának, hiszen az eddigi állapot ideális volt számára. A gazditól való elválás, még ha csak néhány órára szól, a korábban nyugodt és kiegyensúlyozott kutyákból is előhozhatja a szeparációs szorongás tüneteit. Szerencsére ezeket néhány okos módszerrel enyhíteni lehet - olvasható az Irish Examinder összeállításában.

A kutyánk így lesz egyedül is boldog otthon A koronavírus-járvány miatt az elmúlt hónapokban sok gazdi több időt töltött otthonában házi kedvencével, illetve megnőtt a négylábú-örökbefogadások száma is. Ám mióta enyhült a járványügyi készültség és egyre többen járnak be újra dolgozni a munkahelyükre, számos ebnél jelentkeznek viselkedési problémák. Szakértőt kérdeztünk, hogyan kezelhetjük ezeket és érhetjük el, hogy kutyánk (ismét) kiegyensúlyozott legyen. h i r d e t é s

Kevesebbe kerül a kutyafelvigyázó, mint a bútor

A szeparációs szorongás tünetei sokfélék lehetnek: szűnni nem akaró ugatás vagy vonyítás a gazdi távozása után, bútorok vagy a gazdi holmijainak rágása, bepiszkítás, fel-alá rohangálás. A stresszes állapottal foglalkozni kell, mert a kutya egészségére is káros lehet. "Ahhoz, hogy újra hozzászoktassuk a kutyát a napközbeni egyedülléthez, fokozatosan kell egyre több időt külön tölteni" - tanácsolja a lap által megkérdezett tréner.

Az elmúlt hónapokban a kutya is hozzászokott, hogy több időt tölt otthon a gazdi. Fotó: Getty Images

Először csak negyedórára, aztán egyre több időre hagyjuk magára a kutyát. Kivételt jelentenek ez alól a kölykök és fiatal kutyák, őket nem ajánlott egyedül hagyni egész napra. Ilyen esetben állapodjunk meg egy szomszédunkkal vagy ismerőssel, hogy napközben vagy nála lehet a kutya, vagy pedig átjön és elviszi egy kicsit sétálni, hogy átmozgassa, lenyugtassa. A tréner további hasznos tanácsokat is felsorolt:

A lefárasztott kutya nagyobb valószínűséggel tölti a napot szunyókálással és pihenéssel, mint egy energiával feltöltött jószág. Korától függően reggel átlagosan 45 percet érdemes sétálni, pontosabban tempósan gyalogolni vagy kocogni vele. A kölyökkutya ennél kevesebb reggeli futtatást igényel, de vele még játsszunk indulás előtt, és a vezényszavak gyakorlása se maradjon el.

Ne sajnáljuk a pénzt interaktív játékok beszerzésére, amelyekkel a kutya elfoglalhatja magát, és némi szórakozást jelentenek számára napközben, amíg a gazdit várja haza. A kifejezetten a távollét idejére rendszeresített játék pozitív élménnyel kapcsolja össze a gazdi távozását, tehát az kevésbé ébreszt szorongást a kutyában. Nagy sikert érhetünk el a táppal megtölthető játékokkal is, ezekkel lefoglaljuk, amíg kisurranunk az ajtón.

Hagyjuk bekapcsolva a rádiót valamelyik olyan csatornán, ahol napközben sok a beszélgetős műsor. Vagy kapcsoljuk be a tévét egy természetfilmes csatornára. Ezzel kellemes háttérzajt teremtünk, ami elnyomja a külvilág stresszkeltő zajait (kukásautó, motorkerékpár, lakásfelújítás a szomszédban stb.). A kutya nem érzi úgy, hogy egész nap őrködnie kell, kevésbé kerül felajzott állapotba, tud pihenni.