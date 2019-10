A depresszió tünetei kutyáknál

Az alábbi tüneteket keressük, ha arra gyanakszunk, hogy házi kedvencünk depresszióval küzd.

Csökkenő aktivitás és érdeklődés

Árulkodó jel, ha a kutya aktivitási szintje megváltozik, vagy elveszíti az érdeklődését olyan dolgok - például a séta vagy a játék - iránt, amiket korábban szeretett. Ha feltűnően letargikusnak, szomorúnak tűnik, esetleg nyüszög is, arra mindenképpen érdemes odafigyelni.

A depresszió jele lehet az is, ha sokat lógatja a fejét, kevesebbet csóválja és inkább a lábai közé húzza a farkát, a füleit pedig hátracsapja. Ilyenkor fontos, hogy minél hamarabb megpróbáljuk beállítani a kutya régi rutinját, és minden pozitív jelzését, csóválását, apró kis szaladgálását jutalmazzuk meg és bátorítsuk.

A kedvtelenség, valamint az alvási és evési szokások megváltozása jelezheti a bajt. Fotó: 123rf

Változó étkezési és alvási szokások

A depressziós kutyánál az étkezési szokások is megváltozhatnak. Az állat étvágya csökkenhet, és az sem ritka, hogy akár napokon keresztül is visszautasítja az élelmet. Súlyosabb esetben inni sem hajlandóak. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a kutya habzsolni kezd és állandóan ételt kér. Ilyen esetekben próbáljunk visszatérni a megszokott kerékvágásba, legyen stabil az etetési rutin - időben és mennyiségben is. Ha a kutya visszautasít mindent, kínáljuk jutalomfalattal és a kedvenceivel, végső esetben pedig orvos által felírt étvágynövelőt is kaphat.

Akárcsak az embereknél, a kutyák esetében is jellemző depressziós tünet az alvásigény jelentős növekedése. Ha kedvencünk többet alszik a megszokottnál és láthatóan enervált, semmi kedve felkelni, illetve amikor csak teheti, félrehúzódva fekszik és pihen, az mindenképpen gyanús. Ilyenkor próbáljunk meg mindent, hogy rábírjuk egy kis játékra, mozgásra. Foglalkozzunk vele többet, simogassuk, keressük elő a kedvenc játékait.

Agresszivitás és furcs viselkedés

Kedélybetegségre utalhat az is, ha hirtelen rongálni kezd a kutyánk, illetve szokatlanul agresszívvé válik. Egy családtag elvesztése esetén gyakran megesik, hogy az állat a ház vagy lakás helyiségeit járja folyamatosan, mintha keresné az illetőt. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy a hazatérő családtagokat korábban lelkes ugrálással, csaholással üdvözlő kutya nem reagál, ha valaki a lakásba lép.

Mit lehet tenni?

Akármi miatt is viselkedik depressziósan a kutya, hagyjunk időt neki, hogy a saját tempójában gyógyuljunk. Amíg eszik, iszik, rendszeresen van széklete és vizelete, és hajlandó elmenni a napi sétáira, nincs komoly probléma. Ha azonban ezek sem működnek, és mellette a kedélye is látványosan megváltozott, mindenképpen kérjük állatorvos segítségét.

