Tovább él, aki kutyát tart

Az állattartásnak kétségtelenül komoly szerepe van a lelki egészségünk megőrzésében, kinek ne csalna mosolyt az arcára például az, ha hazaérve egy vidáman csaholó kutyus várja az ajtóban. Egy új kutatás szerint ugyanakkor a stroke-on és szívbetegségen átesett emberek élettartamára különösen jó hatással lehetnek a házikedvencek. Az Amerikai Szív Egyesület lapjában megjelent kutatás szerint a kutyatartás harmadára csökkenti egy stroke vagy szívbetegség kialakulásának veszélyét, és 24 százalékkal alacsonyabb a kutyások korai halálozásának esélye, mint azoké, akik egyedül élnek.

Tovább élhetünk, ha van kutyánk

A kutatás első felében több mint 300 ezer svéd embert vizsgáltak meg, akik mind 40 és 85 év közöttiek, és túléltek legalább egy szívrohamot vagy stroke-ot. Az adatok szerint a korai halálozás esélye körülbelül 15 százalékkal volt alacsonyabb azoknál az embereknél, akik a családjukkal éltek, mint akik senkivel sem osztották meg a házukat. A kutyatartóknál azonban még nagyobb, 33 százaléknyi volt ez a különbség, persze az állattartók javára.

Tovább és egészségesebben él, aki kutyát tart. Fotó: iStock

Régóta jól ismert, hogy a magány nagyon rossz hatással van az egészségünkre, és számos komoly betegség kialakulását elősegíti. Aki azonban kutyát tart, annak nemcsak az állat okozhat örömet, de a többi emberrel is gyakrabban érintkezik - magyarázta az eredményeket a kutatást publikáló Tove Fall. Mivel a kutyát le kell vinni időnként sétálni, így a visszahúzódóbbak is többször mozdulnak ki, több emberrel érintkeznek napközben, és a kutyázás egy jó közös téma lehet beszélgetésekhez is. Ezek a szociális interakciók pedig a lelki és testi egészséghez is jelentősen hozzájárulnak.

Viszont még azelőtt, hogy az orvosok tömegével írnának fel preventív célzatú kutyatartást, fontos leszögezni, hogy a kutatás jó néhány tényezővel nem számolt. Például az állattartók személyiségével és életstílusával sem: elképzelhető például, hogy a kutyát befogadó emberek amúgy is szociálisabbak, vagy aktívabb életmódot élnek, így a pozitív hatás nem is teljesen az eb jelenlétének tudható be.

Egy másik kutatásban összesen 3,8 millió ember egészségi adatait vetették össze azzal, hogy milyen háziállatot tart otthon. Az eredmények ismét a kutyatartóknak kedveztek, akiknél 24 százalékkal alacsonyabb volt a korai halál, illetve 65 százalékkal egy második szívroham kialakulásának az esélye. Nagyjából 31 százalékkal alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának a veszélye is ezeknél az embereknél. Összességében tehát nemcsak a szívbetegséggel küzdő, de az egészséges emberek várható élettartamát is meghosszabbíthatja, ha megosztja az életét egy négylábúval.