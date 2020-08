Kutyát így kell autóban utaztatni

Melyek a legjobb kutyafajták kisgyermekes családok számára? Részletek itt.

Fontos, hogy a kutya nyugodt maradjon, illetve vizet és élelmet kell biztosítani számára. Számítsunk arra is, hogy esetleg rosszul lesz az autó mozgásától, továbbá be kell terveznünk megállókat is, hogy időnként üríteni tudjon.

Sok gazdi aggódik amiatt is, hogyan tudhatja biztonságban kedvencét az esetleges baleseteknél. Tény, hogy az autókban található biztonsági eszközöket, például a biztonsági övet nem négylábúak számára tervezték. Éppen ezért nem jó ötlet biztonsági övvel rögzíteni a kutyákat, mivel egy nagyobb sebességű ütközés esetén ez komoly sérülésveszélyt jelent a fejükre, nyakukra és hátukra nézve.

A kutya biztonsága némi felkészülést igényel egy hosszabb autóút előtt

Ugyanakkor ha nem rögzítjük a kutyát utazás közben megfelelően, akkor ez a kocsiban ülő emberek számára lehet igencsak veszélyes. Szerencsére léteznek már speciálisan a kutyák számára tervezett biztonsági övek, kocsiban szállítható kennelek, sőt kutyának való speciális ülések is. A speciális biztonsági övek elsősorban nagyobb termetű kutyák számára javasoltak. A közepes vagy kistestű ebeknek inkább az üléseket javasolják a szakemberek. Ezek formájukat tekintve általában kutyakosárra vagy kutyafekhelyre hasonlítanak, és speciális hámmal lehet bennük rögzíteni az állatot. A kutyának szánt biztonsági eszköz vásárlásánál nemcsak az állat méretét kell figyelembe venni, hanem az autó típusát is. Érdemes olyan terméket venni, amellyel négylábú kedvencünket a hátsó ülésen lehet rögzíteni.

Szintén fontos, hogy a kutyát soha ne hagyjuk egyedül az autóban, még résnyire lehúzott ablaknál sem, mert egy melegebb nyári napon ez akár az állat életébe is kerülhet. Ugyanígy a túlzott hideg is veszélyes lehet rájuk.

