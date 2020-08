Jó vagy rossz, ha kedvencünk velünk alszik?

Veszélyes, ha a macska velünk alszik? A válaszért kattintson ide!

Egy friss osztrák felmérés minden második megkérdezettje legalább egy háziállattal osztja meg otthonát: mintegy 2 millió macskát és 800 ezer kutyát tartanak az országban. Az együttélésnek azonban vannak határai, ugyanis nem minden állattartó engedi párnái közé házikedvencét. Csak 49 százalékuk ennyire engedékeny. A megkérdezettek négy százaléka azonban azt vallotta, hogy kivételes esetekben beengedi az ágyába házi kedvencét.

Kutya mellett jobban alszunk

Egy 2018-as tanulmány szerint szeretethormont termel, aki megosztja az ágyát a kutyájával. A kutatásba 962 felnőtt vontak be, a résztvevők több mint fele legalább egy kutyával, 31 százalékuk pedig egy vagy több macskával is megosztotta az ágyát. A többség azzal indokolta döntését, hogy háziállatukkal kényelmesebben és nagyobb biztonságban érzik magukat, mintha egy másik ember mellett aludnának.

Sokan alszanak a kutyájukkal, ám nem biztos, hogy ez jó ötlet. Fotó: 123rf

A szubjektív érzéseken, tapasztalatokon túl a dolognak általános evolúciós és biológiai háttere is van. A kutyák évszázadok óta velünk élnek, ráadásul ezeket a hierarchiát tisztelő állatokat manapság már arra tenyésztik, hogy az emberek társai legyenek, falkavezérként tekintsenek gazdáikra. Az ember és a kutya kötődését japán tudósok biológiai alapon is bizonyították. Kimutatták, hogy amikor egymás szemébe nézünk, mind a gazdi, mind az eb szervezetében megugrik az oxitocinszint. Ilyenkor a kutyáknál 130, az embereknél pedig 300 százalékkal emelkedik meg a szeretethormon termelődési aktivitása. Ez a bensőséges érzés pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nappali közös élmények után nyugodtabban teljenek együtt az éjszakák is.

Nem biztos, hogy jó ötlet

A kutyák számára nagyon fontos, hogy bizonyos szabályokat betartassunk velük, mert csak így alakulhat ki harmonikus kutya-gazdi viszony. Ha megengedjük az állatnak, hogy bármikor felugorjon az ágyra, és velünk is aludhat, akkor azt az érzést keltjük bennük, hogy bármit megtehetnek. Éppen ezért egyéb dolgokban is kevésbé fognak ránk hallgatni, nehezebb lesz irányítani, nevelni őket. Ha engedély nélkül az ágyra ugranak, egy hangosabb "nem" kíséretében tessékeljük le őket. Meg kell szokniuk, hogy bizonyos helyekre, például az ágyra csak akkor mehetnek, ha a gazdától engedélyt kaptak rá.

Attól viszont nem kell félnünk, hogy az állat rosszabbul aludna, ha a szőnyegre parancsoljuk. A kutatók szerint a kutyák ugyanúgy és ugyanannyit pihennek a földön is, mint amikor az ágyon fekszenek. Az együttalvásráadásul hosszútávon oda is vezethet, hogy az állatok túlságosan hozzászoknak egy adott személy jelenlétéhez, és később már elaludni sem tudnak nélküle. Így viszont könnyen tönkretehetik a többi lakó éjszakáját is.