Baj lehet, ha a kutyával alszunk?

Veszélyes kutyával aludni?

Egyre több ember él nagyvárosokban, ahol a családi ház és a nagy kert csupán kevesek kiváltsága. Sokan így sem akarnak lemondani a háziállatokról, és megosztják a lakásukat, sőt akár az ágyukat is a kutyájukkal vagy macskájukkal. A legújabb kutatás szerint ez utóbbit nem teszik jól, sokkal rosszabbul alszanak ugyanis azok az emberek, akik felengedik ágyukba négylábú lakótársaikat. Alvásminőségünk még akkor is javulhat, ha az állat csak a hálószobában fekszik, de fekvőhelyünkre már nem mászhat fel mellénk.

Nekünk rosszabb, a kutyának meg mindegy

"Az emberek általában rendkívül toleránsak a háziállataik alvási szokásaival szemben, ezért nem panaszkodnak akkor sem, ha éjszakájukat rendszeresen megzavarják. Ráadásul egyre gyakoribb, hogy egy háztartásban több állatot is tartanak, ami sokszorosára növeli az általuk okozott alvásproblémák mértékét" - nyilatkozta a kutatást végző Dr. Lois Krahn.

Rosszabbul alszunk, ha a kutyát is felengedjük magunk mellé az ágyra

Egy kisebb kutatásban negyven olyan háztartást vizsgáltak, ahol egy kutya rendszeresen a hálószobában alszik. A vizsgált személyek legtöbbje nő, átlagos életkoruk 44 év. Alváskor mindenki viselt a csuklóján egy karkötőt, amely monitorozta az éjszakai mozgásukat, illetve hogy hányszor kapcsolták fel a lámpát. Emellett egy alvásnaplót is kellett mindenkinek vezetnie. Mellettük a kutyák alvásciklusát is vizsgálták egy speciális berendezéssel, amely az állat mozgását követte le az éjszaka során.

Szívesen alszik a földön is

Az eredmények szerint sokkal pihentetőbb az alvás, és az ébredési szakasz is sokkal rövidebb azoknál az embereknél, akik csak a hálószobájukba engedték be a kedvencüket, maguk mellé már nem. Az állat ugyanis álmában is sokat mocorog (főleg a kutya), felkelve akár át is sétálhat a gazdáján, vagy a takaró alá mászva felébresztheti őt.

Attól sem kell félnünk, hogy az állat rosszabbul aludna, ha a szőnyegre parancsoljuk: a kutatás szerint a kutyák ugyanúgy és ugyanannyit pihentek, mintha az ágyon feküdtek volna. Sőt az is előfordulhat, hogy annyira hozzászoknak egy adott személy jelenlétéhez, hogy aludni sem tudnak nélküle, ilyenkor pedig a többi lakó éjszakáját is tönkretehetik.

Forrás: WebMD