A kutyák ezért esznek furcsa dolgokat

A fűevés egyáltalán nem ritkaság kutyák esetében. Sokan úgy gondolják, hogy a kutyák akkor "legelnek", ha rossz a gyomruk és meg akarják hánytatni magukat. Ez azonban legfeljebb az esetek tizedénél igaz. A leggyakrabban az áll a jelenség háttérében, hogy az állatok szervezetének több rostra van szüksége. De előfordulhat az is, hogy a kutyák unatkoznak, feszültek, szeretnék magukra felhívni a figyelmet, vagy egyszerűen csak ízlik nekik a fű.

A kutyák hajlamosak a saját hányásukat is megenni. Ez azonban - bármennyire is gusztustalanul hangzik - nem számít kórosnak. Ami miatt aggódnunk kell, az inkább maga a hányás, főleg akkor, ha rendszeressé válik. Ez bizonyos esetekben betegséget, emésztőrendszeri zavart is jelezhet, így a hányás okát mindig érdemes kideríteni.

A kőevés hátterében ásványianyag-hiány, paraziták, gyulladásos bélbetegség, ételallergia, emésztési problémák, illetve néha valamilyen kényszeres viselkedési zavar is állhat. Ugyanakkor az is lehet, hogy kedvencünknek csak szüksége lenne valamire, amit rághat, de nincs ilyen játéka - ilyenkor adjunk neki valami olyat, ami biztonságos. A kövek elfogyasztása ugyanis akár, ezért erről mindenképpen ajánlott leszoktatni a kutyát. Tanítsuk meg neki a "hagyd" és a "dobd el" parancsokat, és csak olyan helyen hagyjuk őrizetlenül az állatot, ahol nem nem férhet hozzá kövekhez, kavicsokhoz.

Ha a kutya papírt vagy kartont rág és eszik, akkor általában annak is az ösztönökhöz van köze. Bizonyos textúrák ugyanis rágására, marcangolásra ingerli az állatot. Ha rendszeresen papírból készült dolgokat szed szét, akkor könnyen lehet, hogy unatkozik, illetve túl sok felesleges energiája van. A sok papír elfogyasztása azonban bélelzáródást okozhat, így érdemes a papírból készült dolgokat nehezen hozzáférhető helyre tenni, mielőtt egyedül hagyjuk otthon a kutyát.

Az is előfordul, hogy a kutyák székletet esznek. Ennek oka lehet alultápláltság is, deis állhatnak a jelenség hátterében. Sőt, a furcsa szokás akár egy olyan betegségre is utalhat, amitől abnormális mértékben megnőtt az állat étvágya . Ugyanakkor a székletevés utalhat a figyelemhiányra is. Ha a jelenség rendszeressé válik, mindenképpen keressünk fel egy szakembert.