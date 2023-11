Így gyászolnak a kutyák

Egy családtag, barát, vagy csak szeretett ismerős elvesztése megterhelő időszak elé állítja az embert. A gyászt mindenki egy kicsit máshogy éli meg, vannak ugyanakkor olyan általános tünetek, amelyek hónapokig, sőt nem ritkán évekig mételyezhetik az érintettek gondolatait. Egy közelmúltban végzett kutatás igazolta, hogy a gyászreakciókat a kutyák is megélik, amennyiben elveszítik egy fajtársukat - írja a The Guardian.

A gyász az állatvilágban sem ismeretlen jelenség: a majmok, delfinek, elefántok és madarak bizonyos fajtáinál is megfigyeltek bizonyos halálhoz köthető rituálékat, illetve a fajtársak elvesztésekor jelentkező változást a viselkedésben. Habár a kutatók szerint nem világos, hogy az állatoknál leírt tünetek egyenértékűnek tekinthetőek-e az embereknél ismert gyásszal, a tanulmányuk eredményéből jól látszik, hogy az állatokra is hatást gyakorol egy fajtárs elvesztése.

A kutyákon is megfigyelhetőek a gyász jellegzetes jegyei. Fotó: Getty Images

Dr. Federica Pirrone, az olasz University of Milan kutatója szerint a kutyák rendkívül erős érzelmeket táplálnak a környezetükben élők iránt, emiatt nagyon megviseli őket, hogyha a család egy tagja végleg eltűnik az életükből. Ezt egy tanulmánnyal is igazolta volna, amelyet először a Scientific Reports folyóiratban publikáltak. Ebben 426 résztvevő válaszait elemezték ki, akik több kutyát is tartottak otthon, az egyik azonban elpusztult közülük a közelmúltban.

Jobban megviseli az állatot a gyász, ha a gazdája is szenved

A résztvevők 86 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a kutyájuk viselkedése megváltozott, miután a háztartásban élő másik eb elpusztult. Általánosan azt figyelték meg, hogy a társukat elvesztő kutyák kevesebbet játszanak és esznek, többet alszanak és a gazdájuk figyelmére is fokozottabban vágynak. A csapat szerint a változások nem függtek össze azzal, hogy mennyi ideig éltek együtt a kutyák, vagyhogy az állatok látták el fajtatársuk holttestét. Az sem befolyásolta a hangulatváltozást, hogy a kutya és a gazdája között milyen erős volt a kötelék, így szerintük az is kizárható, hogy a gazdik egyszerűen kivetítették a gyászukat a társállatukra.

Az eredmények azt is kimutatták, hogy a viselkedésbeli változások erősebbek voltak azoknál a kutyáknál, amelyek szorosabb kapcsolatban álltak az elpusztult állattal, esetleg valamelyik szülője, vagy utódja volt. "Valószínűleg ez azt jelenti, hogy a túlélő kutya elveszített egy olyan köteléket, amely biztonságot nyújtott számára" - mondta Pirrone.

A válaszok szerint a kutyák érzelmeit az is befolyásolja, hogy gazdájukat milyen mértékben sújtotta le a társállat elvesztése. Az életben maradt állat félelmeire, depressziójának mértékére és az elfogyasztott étel mennyiségére is hatással volt az, hogy a velük élő ember mennyire szomorú az eb halála miatt.