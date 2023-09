Először adták elő kutyaugatással Mozart Vadászszimfóniáját

Wolfgang Amadeus Mozart édesapja, Leopold kora zenei életének fontos szereplője volt Németországban, munkáit ma azonban mégis jóval kevésbé ismerjük. Egyik, idős korában szerzett műve, a Jagdsinfonie érdekessége, hogy ideális esetben nemcsak vadászkürttel és vonósokkal, hanem puskalövések és kutyaugatás kíséretében kellene előadni – számol be a műről a 24.hu. Ezt a legtöbb esetben előre rögzített hangokkal oldják meg, a Dán Kamarazenekar most azonban célul tűzte ki, hogy tartják magukat a komponista eredeti elképzeléséhez. Hosszú válogatás után találtak is három kutyát, Cookie-t, Sophust és Sicát, akik tökéletesen tudták, mikor van szükség a hangjukra, az előadás többi részét pedig csendben töltötték.