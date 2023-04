Úgy tarts nyuszit, hogy neki is jó legyen!

Úgy tartsunk nyulat, hogy neki is jó legyen – hívja fel a szülők figyelmét a Fővárosi Állatkert, ahol a húsvét időszakában a szokottnál még jobban hangsúlyozták a felelős állattartás szabályait. Mint írták: nem szabad összekeverni az állatszeretetet annak a helyzetnek a szeretetével, ha a magunkénak mondhatunk egy-egy cuki, aranyos házikedvencet. Utóbbi ugyanis önmagában még nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez az állatnak is jó lesz. A valódi állatszeretet abból indul ki, hogy mi a jó az állatnak, és előfordulhatnak olyan körülmények, amikor az az állatbarát lépés, ha inkább nem tartunk házikedvencet, bármennyire is szeretnénk.

A nyuszinak nem feltétlenül az a jó, amit mi annak gondolunk. Fotó: Getty Images

Felelős döntés legyen, ne hirtelen fellángolás

Az állatkert szakemberei különösen nem tanácsolják, hogy valaki alkalmi lelkesedésből vásároljon nyulat, vagy bármilyen más állatot. Hiszen mielőtt állattartásba fogunk, először alaposan és őszintén mérlegelnünk kell, hogy tudjuk-e vállalni az állattartással járó életmódváltozást, tudunk-e felelősen gondoskodni az állatról, illetve ki gondoskodik róla, ha például a család nyaralni megy. Ha úgy látjuk, hogy ezek a dolgok mind megoldhatók, jön a következő lépés: az alapos tájékozódás a kiszemelt állat igényeiről. Ma már szinte minden házikedvencről bőséges szakirodalom áll a gazdik rendelkezésére. Ha pedig már mindent előkészítettünk ahhoz, hogy az állatról annak biológiai sajátosságait és igényeit ismerve gondoskodjunk, csak akkor szabad beszerezni a házikedvencet.

A felelős állattartás ráadásul nem választás kérdése, hanem minden állattartó kötelessége: az állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről) úgy rendelkezik, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Ha mindezek figyelembevételével mégis úgy döntenél, hogy befogadnál egy nyuszit, a Fővárosi Állatkert ehhez is segítséget nyújt és tanácsokat ad a kis kedvenc kiválasztásához, szakszerű ellátásához.

