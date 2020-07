Tévhitek a kullancs/bolha kutyanyakörvről

A kullancsok vérszívók, főként az emlősök véréből táplálkoznak. Ahhoz, hogy megfertőzzék a kutyát, általában 24-48 óráig kell az állatban lenniük, de vannak esetek, amikor pár óra is elég a probléma kialakulásához. Számos betegség kiváltói, a leggyakoribb a Lyme-kór, az ehrlichiosis, az anaplazmózis, a babéziózis. Általánosságban elmondható, hogy a kullancsok által okozott kórok tünetei nagyban hasonlíthatnak más súlyos állapotok szimptómáihoz, így megfelelő tesztek elvégzése nélkül nehéz a diagnosztizálás. Gyanús panaszok esetén - láz, hányás, légzési nehézség, duzzadt nyirokcsomók, letargia, hasmenés - mindenképpen forduljunk állatorvoshoz.

A bolhák a kullancsokhoz hasonlóan élősködők, madarakon és emlősökön érzik a legjobban magukat. A kifejlett állat a gazdatest véréből táplálkozik, és kb. 3 hétig marad életben. Vérszívás után a nőstény bolha tojásokat rak, amelyek a kutya szőréről lehullva - például a lakás meleg, sötét pontjain - akár két hétig is túlélnek. Ha elérik a lárvaállapotot, és bebábozódnak, további hónapokat is kibírnak, mindaddig, amíg újra megtelepedhetnek egy négylábú élőlényen. A bolhák számos betegséget terjeszthetnek, a kutyáknál elterjedt a bolhaallergiás dermatitisz, a bolhanyál-allergia, vagy a galandférgesség. Az extrém mértékű vakarózás, nyalakodás, a bőrön megjelenő sebek, vörös foltok a bolhák túlzott elszaporodására utalhatnak, ilyenkor azonnal jelentkezzünk be állatorvoshoz.

Kullancs és/vagy bolha elleni nyakörvek - hogy működnek?

A fentiek fényében kiemelten fontos tehát, hogy az élősködők elleni védekezés részeként folyamatosan ellenőrizzük kutyánk bőrét, illetve a megelőzésről is gondoskodjunk. Manapság már számos kullancs és bolha elleni készítmény (nyakörv, spray, spot-on) közül választhatunk - természetesen, miután egyeztettünk állatorvosunkkal, hogy kedvencünk számára melyik a legmegfelelőbb.

A kutyák puha, meleg szőrzete ideális környezetet biztosít az élősködőknek. Fotó: Getty Images

Sokan a nyakörvek mellett teszik le a voksukat, ezek koncentráltan tartalmaznak olyan hatóanyagokat, amelyek neurotoxikusak az élősködők számára. Fontos tudni, hogy a riasztó és az irtó nyakörv hatása különbözik: míg előbbi hatóanyagai az élősködők távoltartására szolgálnak, utóbbi olyan összetevőket tartalmaz, amelyek, ha bejutnak a parazitákba, elpusztítják azokat.

Tévhitek, amiknek ne dőljünk be

Bár az élősködők elleni nyakörvek valóban hasznosak, számos tévhit él velük kapcsolatban a köztudatban, amelyek esetleg elriaszthatják a gazdikat a használatuktól. Az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb, hogy a kullancsok, bolhák csak tavasztól őszig aktívak, így télen nincs szükség a kutya parazitaellenes védelmére, következésképp a nyakörv is felesleges. Pedig a bolhák még a fagyponthoz közeli hőmérsékletben is gazdaállat után kutathatnak, az olyan meleg helyeken pedig, mint a garázs, a gazdi lakása, hónapokig túlélhetnek inaktív állapotban, akár bábként, lárvaként is. Ugyanez igaz a kullancsokra is. Célszerű tehát az év minden szakában odafigyelni arra, hogy kedvencünk megkapja a megfelelő védelmet.

Sokan a "macera" miatt nem ruháznak be a nyakörvekre, elterjedt kifogás, hogy fürdetéskor, úsztatáskor le kell venni a kutyáról. A legtöbb ilyen termék azonban már vízálló, így nem kell aggódni, hogy elmúlik a hatása, ha az ebnek nedves lesz a bundája. Amiatt is fölösleges idegeskednünk, hogy az adott eszköz túl kevés vagy éppen túl sok hatóanyagot bocsát ki a kutyánk méretéhez, szőrzetének dússágához képest. Az állatok változatos adottságainak megfelelően többféle típusú termék közül választhatunk, így nem lehet kétségünk afelől, hogy kedvencünk biztonságban van. Ugyancsak nem érdemes bedőlni annak, hogy a városi kutyának nincs szüksége élősködők elleni nyakörvre. Az eb nemcsak vidéken, fás, erdős, bokros területen szedhet össze bolhát, kullancsot, hanem egy parkban is, vagy az utcán, ha egy fertőzött négylábúval találkozik, így az állandó védekezés a legjobb taktika.

Erre figyeljünk

Akullancsés bolha elleni nyakörvek állatgyógyászati készítmények, így megvan a kockázatuk is. Mint arra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívta a figyelmet, az eszközök és hatóanyagai károsak lehetnek az emberi egészségre, különösen kisgyermekek esetében. Alkalmazásukkor tehát járjunk el körültekintően, és minden esetben tartsuk be a használati utasítást. Tároljuk elzárva a terméket, és miután megfogtuk, alaposan mossunk kezet szappannal.

