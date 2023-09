Mit éreznek a kedvencek az elaltatásuk előtt?

Valószínűleg már minden gazdi elgondolkodott már azon, hogy mi járhat a kutyák (vagy macskák) fejében, mielőtt elaltatnák őket. Egy Jessi Dietrich nevű nő az X-en (Twitteren) írta meg, mit felelt az állatorvosa arra a kérdésre, hogy mit tart a munkája legnehezebb részének - írja a Mirror.

"Azt mondta, hogy a gazdik 90%-a nem akar ott lenni, mikor beadja az injekciót. Így általában az állatok kétségbeesetten keresik a gazdájukat az utolsó pillanataikban, és ez őszintén szólva összetört engem. Ez az oka annak, hogy amikor eljön az én Rickem ideje, át fogom ölelni és az utolsó pillanatig vakargatni fogom a fülét, bármilyen zaklatott legyek is" - írta a posztban.

Te ott lennél a kedvenceddel az utolsó pillanatban? Fotó: Getty Images

Ennek teljesen ellentmondó véleményt osztott meg egy másik felhasználó, aki állítása szerint egy állatorvosi klinikán dolgozik:

A gazdik 80%-a ott akar lenni! Először egy altató injekciót adunk be nekik, hogy könnyebb legyen az átmenet. Ha pedig magánál az eutanáziánál, azaz a második injekciónál nem akarnak ott lenni, akkor is megvárják, amíg elalszik a kedvencük. Ez megkönnyíti a helyzetet (amennyire ez lehetséges).

A legtöbb embert nagyon felzaklatta az eredeti tweet, annyira, hogy Jessi Dietrich végül bocsánatot is kért. Azt írta, hogy senkit sem akart megbántani, csak fel akarta hívni egy jelenségre a figyelmet.

Dr. Katja Lang New York-i állatorvos szerint ugyanakkor senkit sem szabad elítélni azért, hogy hogyan kezeli ezt a traumatikus és személyes helyzetet. "Sosem lesz könnyű. Mi, állatorvosok is belevonódunk érzelmileg, hiszen megismerjük a betegeket és a gazdáikat" - mondta a TODAY-nek. Ugyanakkor abban az esetben is sokat tehet a gazdi a kedvencéért, hogy ha a végső pillanatban nem tud ott lenni vele. "Segít, ha behoznak hozzá ismerős dolgokat, mint például egy takarót, egy ágyat, vagy egy játékot" - tanácsolja. Ez egy kedvenc étel is lehet.