Mennyit költünk a kisállatunkra?

Egészségügyi kiadások

Fontos tudni, hogy kedvencünket nem csak akkor kell állatorvoshoz vinni, ha valamilyen betegségben szenved. A szakemberek azt szokták tanácsolni, hogy évente legalább egyszer érdemes az állatot kontrollra vinni - ilyenkor pedig az aktuális vakcinázást is meg lehet ejteni. És bár jelenleg Magyarországon csak a kutyák veszettség elleni vakcináját kell évente kötelezően beadatni, ez nem jelenti, hogy például a macskáknak - egészségük érdekében - ne lenne szükségük évenként ismétlődő oltásra.

A macskatartás felelősséggel jár. Annak érdekében, hogy cicánk testileg és lelkileg is a lehető legegészségesebb legyen, néhány alapszabályt mindenképpen be kell tartanunk. Lássuk a legfontosabbakat!

Hogy pontosan mi ellen, milyen komponensű hatóanyagra van szükségük, arról állatorvosunk bővebb felvilágosítást tud adni. Ha pedig igazán felelős állattartók vagyunk, akkor az oltások mellett az ivartalanításról sem feledkezhetünk meg - amelyen jobb, ha minél korábban átesik kiskedvencünk. Amennyiben csip nélkül került hozzánk, költenünk kell majd a kutyák számára kötelező csipezésre; kijárós állatok esetében pedig az élősködők, vérszívók elleni védekezést is biztosítanunk kell. Mindezen költségek állatorvosonként és városonként is változhatnak, ám nagyjából az alábbi összegekkel érdemes számolnunk:

Kutya esetében:

állatorvosi vizsgálat egészséges eb esetében: kb. 5-10 000 Ft/év

chip: 3500-4000 Ft

ivartalanítás: kan kutya ivartalanítása kb. 8000-18000 Ft; nőstény kutya ivartalanítása 15000-30000 Ft

élősködők elleni védekezés: kb. 10 000 Ft/év

oltás (kötelező és ajánlott együtt): kb. 8000 - 12 000 Ft/év

Macska esetében:

állatorvosi vizsgálat egészséges macska esetében: kb. 5-10 000 Ft/év

ivartalanítás: nőstény cica ivartalanítása kb. 8000 - 20 000 Ft; kandúr ivartalanítása kb. 6000 - 12 000 Ft

élősködők elleni védekezés: kb. 15 000 Ft/év

oltás: kb. 8000 - 12000 Ft/év

A különféle betegségek esetén szükséges kezelések és gyógyszerek ára pár száz forinttól akár százezres nagyságrendig is terjedhet kutyáknál és macskáknál egyaránt. Sőt egy-egy komolyabb beavatkozás többszöri kezelést, esetleg műtétet, ezzel együtt többszörös kiadást jelenthet a gazdának.

Étkezés

Kedvencünk érdekében törekedjünk rá, hogy korának és állapotának megfelelő, adalékanyagoktól mentes, minőségi eledellel tápláljuk. Ez azért fontos, mert ahogy az emberek esetében, úgy az állatoknál is hatással van egészségükre az élelem minősége. Ha pedig nem figyelünk oda a megfelelő táplálásra, könnyen lehet, hogy újra csak az állatorvoshoz vezet majd az utunk. Készüljünk fel rá, hogy a minőségi állateledelek gyakran elég borsos árban vannak!

Minőségi állateledel egy egészséges, átlagos termetű kutya estében: 10 000 - 20 000 Ft/hó

Minőségi állateledel egy egészséges macska esetében: 5 0000 - 10 000 Ft/hó

Egyéb költségek (felszerelés, utazás, kozmetika, kutyaiskola)

Kutyák és macskák esetében is vannak egyéb kiadások, amelyekkel számolnunk kell. Kutyásoknak például a sétáltatáshoz mindenképpen szükségünk lesz nyakörvre, szájkosárra, pórázra vagy hámra, utazáshoz hordozótáskára. De ne feledkezzünk meg a játékokról, fekhelyről, takarókról, és etető-, itatótálról sem. Ha pedig kutyánk szőre megkívánja, akkor rendszeresen kell majd vinnünk kutyakozmetikába; szocializációs problémák vagy nevelési nehézségek esetén pedig valamilyen kutyaiskola lehet a megoldás. Cicák esetében is szükségünk lesz játékokra, itató-etetőtálra, macskaalom-tálcára és macskaalomra, kaparófára, fekhelyre, utaztató táskára, valamint hosszú szőrű macska esetén szőrkefére is.

Az egyéb kiadások egy részénél nehéz megmondani, hogy milyen rendszeresen és mennyit kell költenünk majd ezekre. Míg ugyanis játékokat a gyors elhasználódás miatt relatív rendszeresen kell majd vennünk, addig egy póráz vagy macskák esetében a macskaalom-tálca akár évekig is jól szolgálhat. Az viszont biztos, hogy ha kutyánk szőre megkívánja, akkor például kozmetikára rendszeresen, általában havonta költeni kell - a kutya fajtájától, szőrtípusától függően - 5-10 000 Ft-ot. Egy komplett kutyaiskolai képzésre pedig 30 ezer forint körüli összeget kell minimum szánni.

Ne vásároljunk házi szaporítóktól! Egy jó tenyészetből származó, törzskönyvvel, genetikai szűréseket igazoló orvosi papírokkal rendelkező kölyökkutya ára több százezer forintnál kezdődik. Ezt nagyon sok ember nem tudja vagy akarja kifizetni, ezért választják inkább a házi szaporítókat - így akár néhány tízezer forintért is fajta jellegű kutyához juthatnak. Az olcsóság azonban szinte minden esetben megbosszulja magát: a szaporított kölykökön egy idő után sorra ütköznek ki a különféle genetikai betegségek, így könnyen megeshet, hogy a gazdik már néhány hónap alatt a tenyésztői ár többszörösét fizetik majd ki az ebek orvosi kezeléseiért. A szaporított állatok az esetek többségében gyenge immunrendszerű, beteges állatok, van, hogy a fajta standardjától sokban különböznek, gyakran súlyos betegséget hordoznak, és az is megesik, hogy igen rövid életűek.

Mennyit költenek havi szinten háziállataikra a magyarok?

A kutyatartás havi költségei tehát több tízezer forintra is rúghatnak, de a macskánkra is könnyedén elkölthetünk havonta 10-15 ezer forintot - már ha valóban felelősen szeretnénk gondoskodni családunk négylábú tagjáról. Azért hangsúlyozzuk a felelős állattartás fontosságát, mert állatvédelmi szakértők szerint idehaza nagyon sok a tévhit, félinformáció az állattartók fejében, és a nyugati országokhoz képest az állattartási kultúránk is gyerekcipőben jár még.

Mindezt az az országos reprezentatív felmérés is alátámasztja, amely nemrég készült a hazai kutyatartási szokásokról. És bár a kutatásban azt írják, hogy a magyarok elég pontosan látják a kutyatartás költségeit, és határozott elképzeléseik vannak a felelős állattartás kritériumairól is, a kérdésekre adott válaszok egészen másról árulkodnak. A kutatás szerint a potenciális kutyavásárlók átlagosan 35 ezer forintért vásárolnának kutyát, de a legtöbben 10-20 ezer forint közötti összeget hajlandóak kifizetni új családtagjukért. Ezek az összegek rögtön arra utalnak, hogy a magyar emberek többsége nem tenyésztőtől, hanem házi szaporítóktól vásárol állatot. Ez pedig nemcsak azért probléma, mert az így vásárolt ebeknél nagy valószínűséggel jelentkeznek majd különféle betegségek, hanem azért is, mert ha fizetünk a szaporított kiskutyákért, akkor mi magunk is támogatjuk az állatok kizsákmányolását.

Ha igazán felelős állattartók szeretnénk lenni, akkor a legjobb, amit tehetünk, ha menhelyről vagy fajtamentőktől fogadunk örökbe. De ha mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy egy bizonyos fajtából válasszunk magunknak kölyökkutyát, akkor keressünk megbízható tenyésztőt, és semmiféleképpen ne az apróhirdetési oldalakon sorakozó olcsó "fajtatiszta" kutyák közül válogassunk.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság meglátása szerint egy kutya táplálása havonta átlagosan 7500 forintba kerül. A fentebb említett összegekkel összehasonlítva jól látszik, hogy ez csupán a töredéke annak, amennyibe havi szinten a minőségi, egészséges kutyaeledelek kerülnek. Nagy valószínűséggel tehát a hazai kutyatartók többsége inkább az olcsóbb, rosszabb minőségű tápot választja kedvencének. Felszerelésekre, higiéniai ellátásra, általános orvosi költségekre a megkérdezettek mintegy 10-10 ezer forintot költenek évente, amely ismét csak alacsonyabb az elvártnál - főleg ha az orvosi költségeket nézzük. Ráadásul pedig a vizsgálat szerint a lakosság (a megkérdezettek 54 százaléka) nem tartja fontosnak az ivartalanítást, holott ez nemcsak az ebek egészsége miatt lenne fontos, hanem azért is, mert a többi között a felelőtlen szaporítás az oka, hogy Magyarország utcáit nagyjából 200-250 ezer gazdátlan kutya rója.

Az adatok szerint tehát a hazai állattartási kultúrán még bőven lehetne mit javítani, de kezdő lépésként már mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha tudatosan, lehetőségeinket jól átgondolva fogadunk be egy kisállatot.