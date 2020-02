Kutya vagy macska? Mi alapján döntsünk?

Ami biztos, hogy minden kisállatnak szeretetre, figyelemre van szüksége, játékidőre, ápolásra, és időnként állatorvoshoz is el kell vinni. A választást így az könnyíti meg leginkább, hogy mit várunk el egy kiskedvenctől, és mennyi időnk van foglalkozni vele. Az egyik legfőbb szempont a döntésnél, hogy hol élünk. Kertes házban könnyebb kutyát tartani, mint ha egy lakásba akarnánk beköltöztetni, de természetesen ez az eb fajtájától, méretétől is függ. Így aki nem engedheti meg magának, hogy egy kutya legyen a lakásban, máris leszűkítette a lehetőségeit. De mi szól egyik, és mi a másik állat tartása mellett és ellen?

Ha kutyát tartanánk...

A kutyák sokkal inkább részt vesznek a mindennapjainkban, mint a macskák, és nagyobb figyelmet igényelnek. Még ha el is maradt otthon a házimunka, vagy esik a hó és fúj a szél, a kutyának akkor is szüksége van a rendszeres sétára, amit minden leendő gazdinak figyelembe kell vennie. Ha a séta úgy hangzik számunkra, mint egy napi kötelesség, amelyet le kell tudnunk, akkor lehet, hogy a kutya nem nekünk való háziállat lesz.

A kutyával való játék hasonlóan fontos dolog mindennap, és lehetőleg már akkor játszanunk kell négylábú kedvencünkkel, amikor még csak éppen fáradtan hazaestünk a munkából. Hiszen a kutya egész nap egyedül vár ránk otthon, hogy újra hazaérjünk. Ha nem várjuk hasonlóan nagy kedvvel, hogy játszunk vele, akkor gondoljuk át még egyszer, hogy valóban kutyát szeretnénk-e tartani.

Ha gyakran járunk nyaralni vagy akár üzleti utakra, akkor a kutyatartás szempontjából ez is komplikáció. Találnunk kell ilyenkor valakit, akihez átvihetjük a kutyát néhány napra, vagy aki vigyáz a házunkra és a kedvencünkre is, hiszen egyedül nagyon magányos lenne. Ha pedig kertben tartjuk a kutyát, és napközben egy kennelbe tennénk, akkor ez is egy plusz (nagyobb) költséget jelent.

Összességében nézve a kutyák tartása jóval költségesebb, mint a macskáké. Minél nagyobb az állat, annál többet eszik, és annál több az ürülék is, amelyet el kell takarítani. A kutyát fürdetni és fésülni kell, amit vagy otthon kell megoldani, vagy pénzért szakemberhez vinni, mert ő nem mosakszik úgy, mint egy macska.

Ugyan a kutya tartása nem a legegyszerűbb, de bennük olyan kedvencre lelünk, aki életünk minden részénél ott lehet, hiszen szeret minden pillanatot, amikor velünk lehet. Szeretnek a gazdival autózni, a parkban futni, de sokszor még velük aludni is. Ők akkor boldogok, ha a kedvedre tehetnek, megteszik, amit kérsz tőlük, cserébe pedig csak törődést várnak el.

A kutyát úgy kell elsődleges szempontból kiválasztani, mint egy társat, de emellett ők a legjobb házőrzők is sokak szerint. Sokan már attól sokkal inkább biztonságban érzik magukat otthon, hogy van egy kutya is a házban vagy a kertben, hiszen a négylábú olyan, mint egy élő riasztó.

Ha macskát tartanánk...

Ha valaki szeretne egy házőrzőt, arra biztos nem a macska lesz a legjobb, hiszen ők általában nagyon félnek az idegenektől, sőt sokszor még a gazdájuktól is, ha nem kerülnek hozzá elég korán. A macska nem figyeleméhes állat, nem szeretné ideje minden pillanatát velünk megosztani, gyakran jobban érzi magát, ha elvonulhat. Arra pedig, hogy trükköket tanul, ha mi úgy szeretnénk, ne nagyon számítsunk: akkor tanul trükköket, ha ő szeretne.

Ugyan a macskának annyira gondos ápolásra nincs szüksége, mint egy kutyának, időnként őket is fésülni kell, és fogaikat is meg kell tisztítani néhány havonta. Körmüket is rendben kell tartani, hogy ne legyenek túl hosszúak. Ugyan fürdetni nem kell őket, de az almukat rendszeresen tisztán kell tartani, különben bele sem mennek.

A cicák híresek függetlenségükről, ezért nem akkor töltenek időt a gazdival, amikor erre vágyik, hanem amikor nekik van szükségük egy kis figyelemre. Kicsit olyan állatok, akiket inkább a gazdinak kell kiszolgálnia, mintsem ők tennének a kedvünkre.

Viszont mivel a macskák ennyire önállóak, nyugodtabban hagyhatjuk őket egyedül tovább, mint egy kutyát. Ugyan nekünk hiányozni fog kis kedvencünk, mi neki kevésbé, ezért ha valaki hajlamos a túlórázásra, sokkal ideálisabb háziállatra lelehet bennük, mint egy kutyában. Ha pedig hosszabb időre elutaznánk, a macska mellé nem kell pótgazdi, elég ha valaki napi két alkalommal megeteti és ellenőrzi, hogy minden rendben van-e vele.

Számíthatunk rá, hogy ha éppen lustálkodnánk otthon a kanapén, a macska feltehetőleg éppen akkor szeretne majd kérni a figyelmünkből. Játékidőre nekik is szükségük van, de kevésbé a gazdival, hiszen ők inkább szaladgálni és ugrálni szeretnek, mint mondjuk labdázni az emberrel.

A macskák utálják az autókat, ezért őket kevésbé gyakran tudjuk magunkkal vinni. Ha albérletben élünk vagy egy kisebb lakásban, akkor valószínűleg egy macska lesz ideális házi kedvencnek. Azoknak, akik sokat mennek el otthonról a munkán kívül is a szabadidejükben, szintén egy cica lesz jobb.

Néhány kérdés, amely segíti a döntést

Az alábbi kérdéseket érdemes feltenni magunknak, hogy könnyebben dönthessük el, a cica vagy a kutya ideálisabb-e a számunkra.

Aktív, szabadtéri típus vagyok? Szívesen sétálok mindennap? Ha szeret a szabad levegőn lenni, akkor kevésbé lesz gond a sétálás, a kinti játék a kutyával.

Szívesen sétálok mindennap? Ha szeret a szabad levegőn lenni, akkor kevésbé lesz gond a sétálás, a kinti játék a kutyával. Mit szeretne a család? Ha nem egyedül él, akkor fontos, hogy szerettei milyen állatot akarnak.

Ha nem egyedül él, akkor fontos, hogy szerettei milyen állatot akarnak. Van 7 évesnél fiatalabb gyermek a családban? Szakemberek szerint egy ennél fiatalabb gyermeknek nem biztos, hogy jó társ egy kutya, mert az ebek nem tudják tolerálni, ha a kicsi játék közben tesz velük valamit.

Szakemberek szerint egy ennél fiatalabb gyermeknek nem biztos, hogy jó társ egy kutya, mert az ebek nem tudják tolerálni, ha a kicsi játék közben tesz velük valamit. Mennyire vagyok pedáns? A kutyák és a macskák is hullatják a szőrüket, ami plusztakarítást igényel, és a két állat közül a kutyusok szőrével gyakrabban találkozunk majd a lakásban.

A kutyák és a macskák is hullatják a szőrüket, ami plusztakarítást igényel, és a két állat közül a kutyusok szőrével gyakrabban találkozunk majd a lakásban. Mennyire szeretném, hogy háziállatom is törődjön velem? A kutyák és a macskák is üdvözölnek, ha hazaérünk a munkából, de egy kutyustól sokkal jobban érezhetjük, hogy szeret bennünket, mint egy macskától.

A kutyák és a macskák is üdvözölnek, ha hazaérünk a munkából, de egy kutyustól sokkal jobban érezhetjük, hogy szeret bennünket, mint egy macskától. Szeretnék én lenni a főnök? A kutya valóban gazdaként tud tekinteni egy emberre, míg a macska szemében maximum egyenlő felek lehetünk, de akár alárendeltként is gondolhat ránk.

Forrás: petplace.com