Guinness-rekord: ő a világ legritkább elefántja

Motty volt a világ első és egyetlen olyan elefántja, akinek az egyik szülője afrikai, a másik pedig ázsiai elefánt. Bár sajnos a borjú váratlanul elpusztult alig két héttel a születése után, a Guinness Rekordok Könyvébe mégis bekerült, mint a világ legritkább elefántja – számol be az IFL Science az elefánthibridről.

Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Kétséges volt, megmarad-e ez a ritka kombó

Motty 1978. július 11-én született az angliai Chester Zoo-ban. Amint azt az apró hím borjúból vett szövetminták bizonyították: ő egy Jumbolino volt, vagyis egy hím afrikai elefánt bika és egy nőstény ázsiai elefánt keresztezésének eredménye. Amikor Sheba matriarcha először teherbe esett, nem volt sok kétség az apaságot illetően, ugyanis egy afrikai elefánt volt az egyetlen hím a közös kifutóban. Továbbra is komoly kétségek merültek fel azonban azzal kapcsolatban, hogy a két különböző faj képes-e életképes utódot létrehozni.

Ez a két faj ugyanis – az élőhelyük közti hatalmas földrajzi távolságra való tekintettel – a természetben sosem tudna egymással párosodni. Ráadásul ezek az állatok nem csupán két különböző faj, hanem különböző nemzetségek tagjai is, vagyis genetikailag is viszonylag távol állnak egymástól. Az afrikai elefánt nagyobb, mint ázsiai rokona, és emellett lényegesen nagyobb füle is van. Ahogy az a kettő hibridjétől várható volt, Mottynak is megvoltak az anyjára és az apjára jellemző vonásai. Feje formája és nagyobb fülei egyértelműen egy afrikai elefántéhoz hasonlítottak, de az elülső lábán öt, a hátsó lábán pedig négy körme volt, ami viszont az ázsiai elefántokra jellemző.

Sajnos Motty élete nehezen indult: koraszülöttként, kis súllyal született, és kezdettől fogva intenzív állatorvosi ellátást igényelt. Mindössze tíz naposan pusztult el egy súlyos gyomor-bélrendszeri betegség következtében. Tetemét egy magángyűjtemény őrizte meg, és a londoni Természettudományi Múzeumban őrzik.