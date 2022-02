3 tipp a kisállatok utáni állandó takarításhoz

Felmérések szerint Magyarországon 2,5 millió kutya és megközelítőleg 2,3 millió macska él a háztartásokban, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második családnak van háziállata. Ebben meghaladjuk az európai átlagot, ahol ez a szám 38 százalék. Az is ismeretes, hogy Magyarország benne van a világ 10 legnagyobb kutyapopulációval rendelkező országának listájában. Így aztán hazánkban a háztartások felét érinti a kutya- és cicaszőrrel járó napi küzdelem.

Magyarországon nagyjából minden második családnak van háziállata. Fotó: Getty Images

Miután elmúlik az új szőrös családtag érkezését kísérő első eufória, sokan csak akkor döbbenek rá, hogy a leglehetetlenebb helyeken is kedvencük szőrszálaival találkoznak. Az újdonsült gazdáknak bizony be kell látniuk, hogy eddigi takarítási rutinjuk már nem elég, új módszerekre és akár eszközökre van szükség. Azonban nemcsak a mindenhol felbukkanó állatszőr, hanem a sétáltatások, kinti tartózkodások után a mancsokon behordott por és piszok eltüntetése is új kihívásokat jelent. Hozzá kell szokni, hogy a tisztaság megőrzéséhez mindennapi takarításra, leginkább porszívózásra is szükség lehet.

Három extra tipp

A porszívózáson kívül természetesen számos más dolgot is tehetünk lakásunk tisztaságának és kis kedvenceink jó közérzetének megőrzéséért.

Például nagyon sokat számít, hogyha kialakítunk egy "fogadó részt" az előszobában, ahol nemcsak a cipőinket és kutyusunk pórázát tartjuk, hanem ahol minden séta után letöröljük kedvencünk mancsait, és ha kell, akkor a szőrét is, így csökkentve a lakás belsejébe jutó por és piszok mennyiségét.

A kisállatok fekhelyének, és az általuk használt anyagoknak a rendszeres tisztítása is elengedhetetlen, legalább havonta egyszer alaposan mossuk, porszívózzuk ki ezeket. Ne feledkezzünk meg kedvencük puha, plüss játékainak tisztításáról sem! Ezzel megakadályozhatjuk a különböző baktériumok elszaporodását és a kellemetlen szagok kialakulását is könnyebben megelőzhetjük.

Végezetül azt talán említeni sem kell, hogy a macskák alomtálcája rendszeres takarítást igényel. Így van ez az etető és itató tálka esetében is. Ezeket is rendszeresen mossuk el, hogy megakadályozzuk a penész megjelenését. Tanácsos a gumijátékokat, labdákat is rendszeres időközönként megtisztítani. Ha ezekre sikerül odafigyelnünk, biztos, hogy hosszú és boldog közös élet vár ránk a kis szőrös családtagunkkal.