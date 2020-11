Újfajta Noé bárkája készül

A korábban véltnél sokkal nagyobb fenyegetést jelentenek a tengeri hőhullámok a korallzátonyokra egy 2019-ben megjelent tanulmány szerint. Részletek itt.

A norvégiai nemzetközi magbunker mintájára megálmodott Élő Korall Biobankban (Living Coral Biobank) 800 különböző korallfajt őriznének és tenyésztenének. A létesítményben emellett kutatólaboratóriumok is helyet kapnának, és akváriumszerű turistalátványosságként is működne - írja a The Guardian online kiadása. A queenslandi Port Douglasbe tervezett létesítmény egy nagyobb volumenű biobankprojekt fizikai bázisa lenne. A kezdeményezés célja, hogy a köz- és magánakváriumok világhálózatát létrehozva biztosítsa a különböző korallfajok megóvását.

Biobankba menekítenék a pusztuló Nagy-korallzátony virágállatait. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A projekt mögött álló Great Barrier Reef Legacy nonprofit csoport a jövő héten kezdi meg a korallok begyűjtését az ausztrál Nagy-korallzátony területén, és a virágállatokat ideiglenesen Cairnsben helyezik el. Dean Miller tengerbiológus, a korallbiobank igazgatója reményei szerint, ha a létesítmény megépül, akkor 2025-re már 800 korallfajnak adhat otthont. "Nagyon súlyos korallfehéredéseknek voltunk szemtanúi, és rájöttünk, hogy bár van néhány nagyszerű környezetvédelmi kezdeményezés, ám sok évbe telik, mire ezeknek érezni lehet majd a jótékony hatását, ráadásul akkor is csupán néhány koralltípus esetében" - mutatott rá a szakember.

Egy közelmúltbeli tanulmány szerint az ausztrál Nagy-korallzátony virágállatainak száma több mint felére csökkent az elmúlt 25 évben. A világhírű koralltelep idővel felismerhetetlenné fog válni az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus visszaszorítása nélkül.