Mákfüggő hattyúk szálltak meg egy Komárom melletti ültetvényt

Bizarr jelenségre lettek figyelmesek a komáromi járásbeli Izsa és Pat között: az ott elterülő mákföldeken egy hattyúkolónia jelent meg, amely elkezdte legelni a növény hajtásait - írja a Napunk hírportál. Úgy tűnik, az állatok függővé váltak a toxikus növénytől, a fogyasztása miatt azonban el fognak pusztulni.

Az éhség hajtja az állatokat a szántóföldekre

A bütykös hattyúk az év melegebb szakaszában teljességgel vízi életmódot folytatnak, táplálékukat is javarészt a vízből szerzik. Mivel a vizek és a vizes területek a hideg hónapokban már nem nyújtanak elegendő táplálékot, a síkvidékeken pedig szinte mindent a mezőgazdasági területek foglalnak el, a kizárólag növényekkel táplálkozó hattyúk a szántóföldeken keresnek élelmet. A mák hajtásaira eddig nem nagyon fanyalodtak rá, de egy szerencsétlen véletlen folytán most ez is bekövetkezett. Azok, amelyek megkóstolták, valószínűleg függővé váltak a toxikus növénytől, amely rendkívül rossz hatással van az emésztőrendszerükre. Már több tucat madár pusztult el miatta, de a beszámolók szerint mintegy 150 hattyú továbbra is a mákültetvényeken tartózkodik.

A hattyúk a mák hajtásait fogyasztják, és függővé váltak. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint lehetséges, hogy az állatokat elűzték egy környékbeli repceföldről, de még valószínűbb, hogy a közeli, csábító vízfelületek miatt tévedtek a mákültetvényre. Mint mondta, a klímaváltozás miatt sok bütykös hattyú és más vízimadár tölti a telet is a Kárpát-medencében, amelyek kénylelenek a szántóföldeken kutatni élelem után.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!