Egyre többen kirándulnak a hazai erdőkben

Japánban egyre többen hódolnak a shinrin-yoku, vagyis az erdőfürdőzés szenvedélyének.

A klímaváltozás miatt a környezeti tényezők megváltozása fenyegeti az erdőket - hívta fel a figyelmet Zambó. Egyre több az aszályos időszak, és veszélyes egyes növényfajok, illetve károsítók gyors elterjedése. Mindezek ellen az erdők biológiai változatosságának növelésével védekeznek. A fa stratégiailag fontos, megújítható nyersanyagforrás, amelyből Magyarország jelentős, egyre növekvő tartalékokkal rendelkezik.

Magyarországon egyre népszerűbb az erdei ökoturizmus. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Emellett felértékelődött az erdők egészségvédelmi szerepe is. A járványhelyzet rámutatott, hogy helyes stratégia volt 2010 óta az erdei ökoturizmus jelentős fejlesztése. Országszerte 25-30 százalékkal nőtt az erdők látogatottsága, az állami erdőgazdaságok által működtetett és fejlesztett ökoturisztikai infrastruktúra segítségével az erdőket évente 40-50 millió látogató keresi fel.

Az államtitkár kifejtette, a 2019-ben elindított Országfásítási programban 42 ezer hektár új erdő létesítésére pályáztak a gazdák. Hozzátette, a fásítást különböző kormányzati programok ösztönzik és népszerűsítik az országban. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében például 680 hektár új erdőt telepítettek, a Településfásítási programban pedig 1350 településen 36 ezer sorfát ültettek. Zambó fontosnak nevezte a növekvő erdőterület fenntartható módon történő kezelését. A nem vágásos üzemmódban kezelt erdők területe 2009 óta 100 ezer hektárral nőtt.

Új kutatási programban vizsgálják az erdőket

A Soproni Egyetemen (SOE) csaknem kétmilliárd forintos kutatási program indul, amelyben a klímaváltozás elleni fellépés keretében vizsgálják az erdőalapú gazdaság gyakorlati megvalósításának lehetőségeit - jelentette be Fábián Attila rektor. A 150 szakember közreműködésével megvalósuló projekt célja, hogy az erdőalapú gazdaság területén valós megoldási lehetőségeket kínáljon a klímaváltozás kihívásaira. Ehhez új, egységes rendszerben szemléli az erdőgazdálkodás, a faipar, a közgazdaságtan és a társadalomtudományok szempontjait.

A projekt célkitűzéseit bemutatva Borovics Attila, a SOE Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója egyebek mellett kifejtette: nemzetgazdasági és klímavédelmi szempontból is indokolt annak vizsgálata, hogy a szénmegkötési kapacitás megőrzésétől kezdve a biogazdaság fejlesztéséig milyen, a gyakorlatban is alkalmazható lehetőségek vannak az erdők fenntartható hasznosítására. A projekt keretében olyan innovációkkal is foglalkoznak, mint a szárazságtűrő fafajok anyagát feldolgozó fejlesztések, a zöld hő előállítása vagy a faalapú építőanyagok és szigetelőanyagok fejlesztése.