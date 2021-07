Egyre intenzívebb viharokra számíthatunk

A globális felmelegedés hatására az évszázad végéig az eddiginél 14-szer gyakoribbak lehetnek Európa-szerte az égszakadások. Ezek miatt a nagy csapadékhozamú esőzések miatt a Nyugat-Európában (elsősorban Belgiumban és Németországban) a napokban tapasztalt áradások is egyre nagyobb gondot okoznak majd - derült ki a Met Office brit meteorológiai szolgálat, valamint a Newcastle Egyetem közös kutatásából.

Európa minden országának fel kell készülnie

A Newcastle Egyetem szakemberei és a kutatást vezető Dr. Abdullah Kahraman nagyon részletes éghajlati modellszimulációkat futtattak le, amelyek az Egyesült Királyságban várható éghajlati jelenségeket vetítették előre. Megállapították, hogy a viharok mozgása is egyre jobban lelassul majd, ez pedig növeli a helyben lehulló csapadék mennyiségét. Ez több olyan áradáshoz is vezethet majd a közeljövőben, amellyel a napokban Európa több országának is szembe kellett néznie.

Tűzoltóautó araszol egy megsemmisült használati tárgyakkal teli sáros utcában Bad Neuenahr-Ahrweiler településen július 18-án, az Ahr folyó áradása után. Fotó: MTI/AP/DPA/Thomas Frey

Hayley Fowler, a Newcastle Egyetem mérnöki karának professzora szerint a kormányok világszerte túl lassú ütemben csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét, ami miatt az átlaghőmérséklet egyre gyorsabban emelkedik. Habár sokan elsősorban a sarkvidéki jégtáblák megolvadásától tartanak, a klímaváltozás ennél sokkal összetettebb folyamatot indít be, amelynek a professzor szerint a kontinens minden országára komoly hatása lesz.

A számítógépes elemzések is igazolták, hogy a következő évtizedekben az extrém viharokra kontinensszerte egyre többször lehet majd számítani, erre pedig az országoknak hatékonyabb jelzőrendszerek kiépítésével is fel kell készülniük. Számításaik szerint ezek a lassú mozgású, heves esőzések, amelyek most még leginkább a Földközi-tengerhez közel eső területeken fordulnak elő, akár 14-szer gyakoribbá válhatnak az évszázad végéig.