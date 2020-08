A klímaváltozás szimbóluma ez a kiszáradó tó

A klímaváltozás következtében immár közel kétszer olyan hosszúak a nyarak Ausztráliában, mint a telek. Részletek itt.

Az évek óta visszatérő nyári hőhullámok és a minimális csapadék miatt Németország keleti részének tóvidékén kiszáradnak a tavak, ami pusztulást jelent a vizek állat- és növényvilágára nézve, illetve kárt a helyi lakosok számára. A Berlintől délkeletre lévő Seddini-tó (Seddiner See) az elmúlt években évente átlagosan 60 centiméterrel lett sekélyebb - mutatott rá Knut Kaiser helyi geográfus, aki szerint ez már a régió tava "végének kezdete".

A brandenburgi Seddini-tó vízmennyisége évről évre csökken. Fotó: Getty Images

"Drámaibban kifejezve: a Seddini-tó itt, Brandenburgban nem más, mint a klímaváltozás fenyegető jóslata" - fogalmazott a Reutersnek nyilatkozva a szakember. A 218 hektáron elterülő tavat a talajvíz táplálja, kiszolgáltatva a csapadéknak és az emberi vízhasználatnak. 2013-ban a tó eléggé tele volt ahhoz, hogy egy kisebb szomszédos tóba is átfolyjon. 2020-ban viszont a vízparti mólók már szárazak és magasan kiemelkednek a vízből.

Németországban Brandenburg tartományban található a harmadik legtöbb tó, de a tartomány egyben a második a legszárazabbak között a német meteorológiai intézet szerint. A tavalyi és a tavalyelőtti szárazság után a tó valószínűleg nagy mennyiségű vizet veszít idén is - vélte Kaiser.

Abban egyetértenek a tudósok, hogy a brandenburgi tavak fő problémáját a klímaváltozás jelenti, de az emberi tevékenység is szerepet játszik benne. A nádasok, amelyek tisztítják a vizet és szaporodási helyet nyújtanak a halaknak, ki vannak téve az alacsony vízállásnak, ezenkívül a parton járó emberek is letapossák. A helyi halászoknak is gondot okoz a csökkenő víz: eddig elég halat fogtak ahhoz, hogy eltartsák magukat, most azonban más forrás után kell nézniük.