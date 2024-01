Zombit csinál fogyasztóiból ez a drog

Elsősorban Sierra Leonéban és Nyugat-Afrika több régiójában is gyorsan terjed egy új kábítószer - írja a Science Alert. A szegénynegyedekben kush néven futó anyagot leginkább a fiatal, 18-25 év közötti férfiak fogyasztják nagy arányban, a beszámolók szerint pedig a horrorfilmekből ismert élőhalottakhoz hasonló állapotot idéz náluk elő.

A cikk szerint a szerhasználók alváshoz hasonló, mély kábulatban sétálgatnak az utcán, sokszor a forgalomba is kitámolyognak és összeesnek. Több súlyos balesetet is okoztak, vagy egy esés miatt magukat történ össze. A drog a helyi hatóságok szerint több veszélyes anyag elegye. Van benne többek között kannabisz, fentanil, tramadol, formaldehid, sőt egyesek szerint ledarált emberi csontokat is tartalmaz. Helyi drogbandák keverik ki és terjesztik, a hozzávalók egy része azonban külföldről származik.

A világ egyik legszegényebb országában rengeteg a szerhasználó. Fotó: Getty Images

A világ egyik legszegényebb országában a szert fillérekért vásárolják az utcai árusoktól, van aki egy nap negyven adagot is elfogyaszt belőle. Az addiktológusok szerint nagyon gyorsan rá lehet szokni, ráadásul a fogyasztó is súlyos sérüléseket okozhat magának.