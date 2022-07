A nyári fesztiválokon kétségtelenül jelen van az alkohol- és drogfogyasztás, de ez nem jelenti azt, hogy a fesztiválok önmagukban veszélyesek lennének a fiatalokra – mondta lapunknak Zacher Gábor toxikológus, aki a szülő felelősségét, az általános szabályok betartását, illetve a józan ész szerepét hangsúlyozza a veszélyek megelőzése érdekében. Szerinte semmivel sem fogyasztanak többen alkoholt a fesztiválokon, mint a korábbi években. Összességében a fiatalkori alkoholfogyasztás az ifjúságkutatások szerint évről évre csökken, de még mindig meghaladja az EU-s átlagot.

Józan ésszel és a szabályok betartásával megelőzhetők a balesetek – a fesztiválokon is. Fotó: Getty Images

A szakember szerint egy fesztiválon felkészült egészségügyi személyzet, biztonsági őrök, rengeteg önkéntes és pontos szabályok várják a szórakozni vágyókat. Ha a tinédzserrel valami történik, mert "hülyén" viselkedett – például baleset, alkohol- vagy drogtúladagolás esetén –, akkor azonnal ellátják. Ebben az értelemben éppen hogy a legjobb kezekben van a fiatal. Ráadásul a komolyabb bajok, balesetek bekövetkezésének esélye elég alacsony, legalábbis ahhoz képest, hogy egy-egy fesztiválon tízezrek szórakoznak viszonylag kis területen.

A fiatalok úgynevezett nyári balesetei – a leégéstől a kisebb strandbaleseteken át a vízbe fulladásig –, többnyire a szabályok be nem tartása miatt következnek be, amelyek józan ésszel kivédhetők lettek volna. „A fiatalkori balesetek többségének hátterében a buli, a marhulás áll. Ezt erősítheti az alkohol- és drogfogyasztás, amely feloldja a gátlásokat, az ítélőképességet” – fogalmazott Zacher. Noha a társadalom, a nyilvánosság hozzáállása is fontos, elsősorban a szülőknek kell(ene) felhívnia a figyelmet az ilyen veszélyekre. Például, ha egy tinédzser vörösboros kólával az ájulásig issza magát egy fesztiválon, az többnyire azért van, mert nem tanítottuk meg a kulturált alkoholfogyasztásra. A tinédzser- és fiatal felnőttkor a határtalan bulizásról szól, a szenvedélybetegségre hajlamosak lába alól ekkor csúszhat ki először a talaj. Ha viszont a fiatal nem iszik, a társasági életből is kimarad. Vagyis, míg egy magát rendszeresen ájultra ivó fiatalt közkedvelt bulihuligánnak tartanak, az alkoholproblémái miatt segítséget kérő emberre már megvetően sütik rá az alkoholista bélyeget. Ebben a cikkünkben bemutatjuk, hogyan termeljük ki napról napra az alkoholisták új generációit.

A kábítószer nem játék

A kábítószerrel kísérletezés viszont nem játék, érdemes tartani tőle, mert olyan, mint az orosz rulett. Nemcsak a dizájnerdrogokra igaz, hogy soha nem tudhatjuk, mi van benne. Egy fesztiválon már a marihuánásként árult cigarettáról is kiderülhet, hogy soha nem látott marihuánát – mondta a szakember. Másrészt, a fiatal megfelelő felvilágosítás mellett is lerészegedhet és drogozhat, hiszen a fiataloknál a kortárs csoport vonzása sokkal erősebb, mint a szülőé. „Például hiába mondjuk neki, hogy kenje be magát naptejjel, ha ez nem menő a barátai körében, nem fogja megtenni. Mint ahogy mi se tettük, amikor fiatalok voltunk” – így Zacher.

Helyette inkább azt mondjuk el a fiatalnak, hogy nagy értékű laptopot, ékszert, fényképezőgépet, okosórát felesleges fesztiválra vinnie. Hiszen a túlköltekezés vagy értéktárgyak elvesztése is fájhat annyira, mint egy csúnya lerészegedés. „Ezek mind racionális dolgok, és az összes többi nyári balesetre is igazak: tartsuk be a szabályokat, és akkor csökkenthetjük a balesetek kockázatait” – tette hozzá.