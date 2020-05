Veszélyes tévhitek a kullancsokról

Fontos, hogy ne higgyünk el mindent

"Akullancsáltal terjesztett betegségekről és azok elleni védelemről minden tavasszal rengeteg információ terjed a közösségi médiában, és sajnos sokkal több a tévhit, mint a hasznos tudás. Nem mindegy ugyanis, hogy mikor oltatjuk be magunkat, tudnunk kell, hogy hol találkozhatunk velük, milyen módon védekezhetünk ellenük, mely testrészeinket szeretik leginkább, és hogyan kell őket kiszedni. Ha mindezzel tisztában vagyunk, vérszívók nélkül, gondtalanul élvezhetjük a kellemes időt és a szabadtéri programokat. Fontos, hogy ne higgyünk el mindent, amit a Facebookon látunk még akkor sem, ha a cím azt hirdeti, hogy ez a legújabb módszer a kullancs kiszedésére vagy távol tartására. Ha bizonytalanok vagyunk, mindig kérjük szakember tanácsát" - hívta fel a figyelmet dr. Jelenik Zsuzsanna, a Budai Egészségközpont infektológus szakorvosa.

Két kutyakullancs és három közönséges kullancs (fotó: Sóki Tamás/MTI)

A leggyakoribb kullancsokkal kapcsolatos tévhitek:

"Kullancsokkal csak az erdőben találkozhatunk" : ez bizony nem igaz. A vérszívók ugyanis kedvelik a parkokat, kerteket és a játszótereket is, azaz minden bokros, fűvel borított területet.

: a kullancsok boldogan élnek a magas fűben, és leggyakrabban onnan támadnak. Éppen ezért nemcsak az erdei séta, hanem egy parkban vagy játszótéren eltöltött nap után is nézzük át magunkat és gyermekünket is alaposan.

"Tekergetni, kenegetni kell, ettől majd magától kimászik" : ez a legrosszabb, amit tehetünk. A kullancsok ugyanis nem a csípéssel, hanem a vérünkbe fecskendezett kórokozókkal okozzák a bajt. Ha olajjal, ecettel vagy bármi mással próbáljuk őket kiszedni, a kullancs fulladozni kezd, és visszaöklendezi a váladékát, ezáltal növekedik a fertőződés esélye. Legjobb, ha az erre a célra kialakított speciális csipesszel (vagy jobb híján szemöldökcsipesszel) egy határozott mozdulattal kihúzzuk. A bőrbe szakadt fej nem okoz bajt, néhány napon belül magától kilökődik, akár egy szálka.

: nem érdemes, ugyanis a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védettséget három oltás együttesen adja. Az első kettő között legalább egy hónapnak el kell telnie, a tartós védettséghez pedig 6-9 hónap múlva kell egy harmadik oltás. Ezt követően 3, majd 5 évente emlékeztető oltásra van szükség. Javasolt már a téli hónapokban elkezdeni az oltási sorozatot, hogy tavaszra, a szabadtéri programok kezdetére védettek legyünk. Oltatlanok kullancscsípése után egy hónap múlva javasolt elkezdeni az oltási sorozatot.

: nem érdemes, ugyanis a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védettséget három oltás együttesen adja. Az első kettő között legalább egy hónapnak el kell telnie, a tartós védettséghez pedig 6-9 hónap múlva kell egy harmadik oltás. Ezt követően 3, majd 5 évente emlékeztető oltásra van szükség. Javasolt már a téli hónapokban elkezdeni az oltási sorozatot, hogy tavaszra, a szabadtéri programok kezdetére védettek legyünk. Oltatlanok kullancscsípése után egy hónap múlva javasolt elkezdeni az oltási sorozatot. "A fokhagyma, a B-vitamin vagy egyéb erős szagú étel távol tartja a vérszívókat": azok nem, ám a zokniba tűrt nadrág, a hosszú ujjú felső, a kullancsriasztó spray és a sapka megnehezíti a dolgukat. Ráadásul kevésbé kellemetlen módon.

Mit érdemes átnézni?

"Az esti fürdésnél alaposan nézzük át a lágy részeket, hajlatokat, a nyakat, a fül mögött és a tarkón a hajas fejbőrt is, ugyanis ezeket a részeket szeretik leginkább a kullancsok. Ha találunk magunkban egyet, csipesz segítségével könnyedén eltávolíthatjuk. Nagyon apró kullancsokkal is találkozhatunk, ezeket a speciális csipesszel szinte nem is lehet megfogni, ilyenkor egy vékonyabb szemöldökcsipesz jól szolgálhat, esetleg a körmünkkel összecsípve is eltávolíthatjuk. Fontos, hogy minél előbb kivegyük, ne hagyjunk neki időt a vérszívásra! Ha a csípés helyén egyre növekedő, középen fehér, szélein piros folt jelentkezik, amelyhez rossz közérzet, hányás, gyengeség is társulhat, azonnal forduljunk orvoshoz, hiszen ezek akár a Lyme-kór tünetei is lehetnek" - fogalmazott a szakember.