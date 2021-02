Veszélyes lehet az autóban belélegzett levegő

A legegyszerűbb, leghétköznapibb tárgyak használata is egészségügyi kockázatot rejthet magában. Kattintson a részletekért!

Az autóiparban két bizonyítottan rákkeltő anyagot is rendszeresen használnak: a benzol a szintetikus anyagszálak előállításához szükséges, míg a formaldehid egy, a műanyagokban megtalálható kötőanyag. Ezekről a vegyi anyagokról már régóta tudvalevő, hogy bizonyos mennyiség felett mérgező és rákkelőt hatásúak, ezért korlátozzák a felhasználásukat egyes termékek (például kulacsok, ételtároló dobozok) előállításánál. A Riverside Kaliforniai Egyetem szakértői csapata legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy ezek a vegyi anyagok mennyire lehetnek károsak azokra, akik sok időt töltenek az autójukban, és meglepő eredmények születtek - olvasható a MedicineNet portálon. A részletes tanulmányt az Environment International című folyóirat áprilisi számában publikálják majd a szerzők.

Ha hosszabb útra indulunk autóval, rendszeresen szellőztessük át az utasteret! Fotó: Getty Images

Veszélyben az ingázók

A szakértők elsősorban az ingázó munkavállalókat vizsgálták, akik napi kétszer legalább 20-30 perces utat tesznek meg az autójukban ülve, amíg beérnek a munkahelyükre. A kaliforniai dolgozók igen nagy része tartozik ebbe a kategóriába, közel 90 százalékuk szokott ingázni az otthona és a munkahelye között. A kutatók meglepő eredményre jutottak: az autóban ülve legalább 10 százalék a kockázat, hogy a megengedett határérték feletti mennyiségű, egészségkárosító formaldehidet és benzolt lélegezzünk be. "Természetesen a pontos mennyiség nagyban függ attól, hogy mennyi időt töltünk az autó zárt légterében, és milyen mennyiségű káros vegyi anyag párolog ki az alkatrészekből" - mondta el Aalekhya Reddam, a tanulmány egyik szerzője, aki az egyetem környezeti toxikológia szakos végzős hallgatója. A szak vezetője, David Volz professzor hozzátette, a benzol és a formaldehid is nagyon illékony anyagok, könnyen átkerülhetnek a textíliákból és a műanyagokból a levegőbe, amelyet belélegzünk.

Az eredményekből kiderült, hogy a vizsgált vegyületek mellett egyéb káros anyagok, például egy szerves klórvegyület, a TDCPP is előfordulhat az utastérben. És míg a mérgező vegyi anyagok használatát a munkahelyeken szigorúan szabályozzák, addig az otthonunkban vagy éppen az autónkban észrevétlenül is kapcsolatban kerülhetünk velük. Ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes minél többször lehúzni az ablakokat vezetés közben és alaposan kiszellőztetni az utasteret, valamint ügyeljünk rá, hogy rendszeresen kitakarítsuk az üléseket, és gondoskodjunk a klímaberendezés szűrőinek tisztán tartásáról is.