Veszélyben az egészségügyi dolgozók

Világszerte óriási nyomás nehezedik az egészségügyi dolgozókra az új típusú koronavírus-járvány miatt. A kórházak COVID-osztályai a járvány újabb és újabb hullámainak során rendre megtelnek, így a világjárvány kirobbanása óta eltelt egy évben az orvosok és nővérek megfeszített tempóban próbálnak segíteni minél több fertőzöttnek a túlélésben és a felépülésben. Mindez nemcsak fizikailag, de lelkileg is megviseli a szakembereket. Egy friss, átfogó tanulmány nemrégiben arra az eredményre jutott, hogy minden ötödik egészségügyi dolgozó küzd szorongással, depresszióval vagy poszttraumás stresszel (PTSD) a pandémia időszakában - számolt be róla a medicalxpress.com oldal. A több mint 97 ezer egészségügyi dolgozótól gyűjtött adatokat elemezték ki a londoni Higiéniai és Trópusi Orvostudományi Iskola kutatói, eredményeikről pedig a PLOS One folyóiratban is beszámoltak.

A pandémia óta nőtt a depresszió és a szorongás aránya az egészségügyi dolgozók körében.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Mint ismeretes, a koronavírus-járvány eddig nem ismert kihívások elé állította az egészségügyi dolgozókat, a saját biztonságukat és egészségüket kockára téve kell végezniük a munkájukat, az óriási terhelés ellenére azonban csak korlátozott pszichológiai támogatást élvezhetnek. Nem meglepő tehát, hogy korábbi vizsgálatok már kimutatták: a világjárvány idején az egészségügyi dolgozók körében megnövekedett a depresszió, a szorongás és a poszttraumás stressz aránya, ám pontos számokat eddig nem közöltek a szakemberek. Yufei Li és Nathaniel Scherer, a kutatás vezetői azzal a céllal elemezték ki a 2019 decembere és 2020 augusztusa között gyűjtött adatokat, hogy számszerűsíteni tudják az említett mentális betegségek arányát - ehhez 21 országból mintegy 97333 egészségügyi dolgozótól gyűjtött adatokat rendszereztek. A statisztikai elemzések végül arra az eredményre jutottak, hogy a vizsgált egészségügyi dolgozók 21,7 százaléka tapasztalt depressziós, 22,1 százalékuk szorongásos és 21,5 százalékuk PTSD-ra jellemző tüneteket. A vizsgálatok a közel-keleti országokban mutatták a depresszió (34,6 százalék) és a szorongás (28,9 százalék) legmagasabb összevont arányát.

h i r d e t é s

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a koronavírus-járvány jelentősen befolyásolta az egészségügyi dolgozók mentális egészségét. A szakértők összehasonlításképpen hozzátették: az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint a világ teljes népességének csupán 4,4 százaléka tapasztal depressziót, és 3,6 százaléka szorongásos tüneteket, beleértve a PTSD-t is. Ezek az adatok azonban a járvány kirobbanás óta emelkedhettek valamelyest. A kutatást végző szakemberek remélik, hogy az eredmények fényében még több olyan kezdeményezés születik majd, amely az egészségügyi dolgozók pszichológiai támogatására fókuszál.