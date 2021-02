Applikációval segítik az egészségügyi dolgozókat

Tavaly december óta elérhető a Google Play és az App Store áruházakban a magyar fejlesztésű OK-Key pszichológiai fejlesztő applikáció. A pszichológusok és szociálpedagógusok szakmai bevonásával készült alkalmazás célja, hogy a mindennapokban való használattal a pozitív érzések és szemlélet befogadásában segítse a felhasználókat, ami hosszú távon javítja a közérzetet, a mentális jóllét irányába mozdítja el a használóját, és ellenállóbbá teszi a stresszhelyzetekkel szemben.

A 6 napos próbaverzió bárki számára ingyenesen elérhető, a készítők felajánlásának köszönhetően pedig a magyar egészségügyi dolgozók most fél évig ingyen vehetik igénybe az alkalmazást. "Hálásak vagyunk az egészségügyi szféra alkalmazottjainak, akik lassan egy éve még az átlagosnál is megterhelőbb és keményebb körülmények között, erőn felül teljesítve végzik munkájukat a koronavírus helyzet miatt. Ez extrém fizikai, illetve mentális megterhelést és stressz-szintet is jelent számukra, ezért szerettünk volna a fél éves ingyenes regisztrációval hozzájárulni ezen terheik enyhítéséhez" - emelte ki Horváth Norbert, az OK-Key ügyvezetője. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarán keresztül 120 000 egészségügyi munkatárs, a Magyar Védőnők Egyesületén keresztül pedig további 6000 védőnő veheti már igénybe az egyéni felhasználói kódot. Emellett az applikáció készítői továbbra is várják azon egészségügyi szervezetek jelentkezését, akik szívesen biztosítanák a fél éves ingyenes használati lehetőséget tagjaiknak.

Az applikáció segítségével megélhetjük és továbbfejleszthetjük személyes erősségeinket.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Személyre szabott feladatok

Az alkalmazás fejlesztői több pozitív pszichológiai modell szintetizálása révén alkották meg egyedi fejlesztő módszertanukat, melynek központi eleme, hogy mindenki jó valamiben, de a legtöbben nem tudják, hogy mi az, pedig ezek a személyes erősségek segítenek a mentális egészségünk javításában. Az önfejlesztő applikáció segít, hogy a felhasználó megtalálja, és a mindennapokban megélje, illetve továbbfejlessze személyes erősségeit - napi pár perces gyakorlati feladatok által mélyíti el a pozitív pszichológiára épülő módszertant. Segít a felhasználó figyelmét a saját érzései kapcsán és a külvilágban is a pozitív dolgok irányába fordítani, ami hosszú távon javítja a közérzetét, a mentális jóllét irányába mozdítja el. "Az applikációban kapott egyéni szöveges feladatok pár perc elmélyült gondolkodással elvégezhetők, és segítenek akár a munka után a kikapcsolásban és az áthangolódásban" - tette hozzá Mikhel Katalin, az OK-Key szakmai vezetője. A regisztrációt követően a 2-3 perces belépő kérdéssor kitöltése lehetővé teszi, hogy az egyéni fejlődésüket célzó, személyre szabott feladatokat kapjanak a felhasználók, melyek sokat segítenek a szellemi ellenállóképesség és a közérzet javításában.

Közösségi tér és adományozás

Az applikációban elérhető egy állatkertnek elnevezett közösségi felület is, ahová képeket, posztokat tölthetnek fel a felhasználók, illetve ezen belül kapcsolódhatnak egymáshoz is, megoszthatják gondolataikat, visszajelzéseiket, élményeiket egymással. A közösségi élményen túl a felhasználók visszajelzéseikkel adományozókká is válnak. Az egyes erősségek és érzelmek segítő állatok formájában jelennek meg az applikációban, a felhasználók visszajelzései pedig ezen állatokhoz kapcsolódnak. Az adott hónapban beérkező visszajelzéseket kiértékelik, és az applikációt fejlesztő cég a segítő állatoktól függően minden hónapban különböző állatmentő szervezeteket támogat.