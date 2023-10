Új gyógyszer- és egészségipari stratégián dolgozik az állam

Ma már nem kérdés, hogy az egészségügy jövője a digitális megoldásokon nyugszik. A fejlesztések folyamatosak, vannak sikeres és kevésbé sikeres ötletek, de a legfontosabb a folyamatos innovációs képesség ezen a területen is. Az új módszerek nemcsak az egészségmegőrzésben és betegségmegelőzésben, ezen keresztül az egészségügyi kiadások csökkentésében játszhatnak ugyanis kulcsszerepet, hanem érdemben növelhetik a társadalmi jólétet is, nem mellesleg pedig üzletileg is kiváló befektetések lehetnek - mondta Molnár Rita, a Digital Health Summit (DHS) alapítója. Éppen ezért a legjobb hazai példákat, a magyar egészségügyi szektor leginnovatívabb digitális megoldásait szeretnék bemutatni a nagyközönségnek az idén első alkalommal meghirdetett Digital Health Summit-díjjal.

Az öt kategóriában kiosztott elismerésre a magyarországi székhellyel rendelkező kis- és nagyvállalatok, állami és magánegészségügyi intézmények, illetve az eHealth-hez kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező vállalkozások és szervezetek, valamint startupok pályázhatnak. A Digital Health Summit-díjra nevezni október 18-ig van lehetőség a rendezvény weboldalán.

Az egyes kategóriák:

Legjobb digitális diagnosztikai megoldás

Legjobb digitális terápiás megoldás



Legjobb digitális startup megoldás eHealth területen



Legjobb telemedicinális vagy távgyógyászati megoldás



Az év legjobb eHealth-fejlesztése



A pályázaton való indulás feltétele - a Legjobb digitális startup megoldás kategória kivételével - egy már megvalósult digitális egészségügyi fejlesztés, amelynek dokumentálható eredményei vannak, és amelynek megvalósítói vagy ötletgazdái vállalják, hogy bemutatják az egyes projekteket a november végére meghirdetett Digital Health Summit konferencián, amely egyben a díjátadónak is helyszínt nyújt.

Keresik a legjobb hazai digitális egészségügyi megoldásokat. Fotó: Getty Images

A pályázatokat előválogatás után rangos szakértőkből álló zsűri - ennek tagjai a Novartis, a BMS, a DELTA Systems Kft., a Neumann Technológiai Platform és a Cashline Investments képviselői - bírálja el, amely a pályázatok innovatív szemlélete mellett azok társadalmi hasznosságát és az elvárható „egészségnyereséget”, valamint a projekt vagy ötlet mérhető eredményeit és adaptálhatóságát is figyelembe veszi.

Ez utóbbiak különösen fontosak azoknak a befektetőknek, akik fantáziát látnak az egészségügyi megoldásokban. A Cashline Investments számos hasonló befektetése okán jelentős hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, ezért is sorakoztak fel a kezdeményezés mögé - emelte ki Szűcs Gergely, a cég igazgatóságának tagja. A pénzügyi befektetők mellett természetesen a szakma is érdeklődik az egészségügyet és az ellátást szolgáló digitális megoldások iránt. Ez utóbbiak a Novartis kiemelt prioritásai közé tartoznak. Az innováció központú gyógyszercég úgy látja, az újítások kulcsfontosságú szerepet játszanak az egészségügy fejlesztésében. A zsűriben való részvétel lehetővé teszi a vállalat számára, hogy megismerje a hazai digitális egészségügyi cégek által kifejlesztett úttörő technológiákat és megoldásokat, támogassa az innovációt és partnerként lépjen fel a betegek és orvosok hatékonyabb kiszolgálásáért.

A digitális egészségügy hazai fejlesztése legalább annyira versenyképességi, mint társadalmi és jóléti kérdés - véli Szentgyörgyi Balázs, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője. A gyógyszer- és egészségipar szereplői egyrészt nagymértékben hozzájárulnak az exportteljesítményhez és GDP-hez, másrészt az ellátórendszerben alkalmazott technológiai megoldásaikkal növelik annak hatékonyságát és csökkentik a költségeket. A Gazdaságfejlesztési Minisztériumban (GFM) a gyógyszer- és egészségipart kiemelt ágazatként kezelő új iparstratégián dolgoznak, amelynek kidolgozásába bevonták ezt a háttérintézményt és az általa koordinált technológiai koalíciókat is.

A betegellátás hatékonyságának növeléséhez és a páciensek jobb ellátásához is hozzájárul a digitális egészségügy, hiszen ezek a rendszerek lehetővé teszik a gyors és pontos adatok kezelését, ami elengedhetetlen a korszerű orvosi döntések meghozatalához. A digitális egészségügyi innovációk pedig segítenek a hazai egészségügyi szektor fejlődésében – hangsúlyozza a zsűriben szintén helyet foglaló a Delta Systems Kft. Ez a díj így támogatja az olyan vállalkozásokat, amelyek elkötelezettek a digitális egészségügyi fejlesztések iránt és ezen keresztül aktívan részt vállalnak a digitális egészségügy terjedésében, elősegítve az iparág fejlődését Magyarországon.