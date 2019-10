Tényleg rákkeltő a társasház alatti trafó?

A HáziPatika.com több mint 12 évvel ezelőtt, 2007-ben írt először a nagykanizsai Platán soron lévő társasház lakóinak különös megbetegedéseiről. A lakók akkor arról panaszkodtak, hogy a tizenhat lakásos társasházban húsz év alatt tizennégyen lettek rákbetegek, a különös tendenciáért pedig az épület pinceszintjén működő transzformátorállomást tették felelőssé.

Az aggodalmak miatt a helyi önkormányzati képviselő már akkor is vizsgálatokat kezdeményezett, így a Pécsi Tudományegyetem, valamint az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet szakemberei is a helyszínre vonultak. A mérések azonban azt mutatták, hogy a berendezés körül a mágneses tér nagysága az egészségügyi határérték tíz százalékát sem éri el, így nincs összefüggés a transzformátor és a megbetegedések között. A tisztiorvosi szolgálat helyszíni vizsgálata is arra az eredményre jutott, hogy a lakók egészségét nem károsíthatja a pinceszinten működő trafó.

Az itt élők azonban még mindig nem nyugodhattak meg, a napokban ugyanis a társasház ismét bekerült a hírekbe. Állítólag már 18-ra emelkedett azok száma, akik az elmúlt évtizedekben valamilyen daganatos megbetegedés miatt haltak meg. Az atv.hu beszámolója szerint a házban élő emberek továbbra is az alagsorban lévő trafót okolják a megbetegedések miatt, a szakemberek azonban többször is megállapították, hogy nem jelent veszélyt a szerkezet az ott élőkre. Pusztán a véletlen műve lehet a daganatos megbetegedések magas száma, vagy valóban szerepet játszhat a kialakulásukban a transzformátorállomás keltette elektromágneses sugárzás?

Veszélyes az elektroszmog?

A társasház a hatvanas években épült, amikor még szokás volt, hogy az elektromos áramot biztosító transzformátorokat a pinceszinten helyezik el, hiszen egészségkárosító hatását sem addig, sem azóta nem igazolták. Az elektromos berendezések által kibocsátott elektromágneses sugárzást elektroszmogként is szokták emlegetni, az elnevezés is arra utal, hogy egy egészségre ártalmas dologról van szó, ami ellen védekezni kell. Az elektroszmog egészségkárosító hatása azonban a mai napig nem bizonyítható teljes mértékben, bár azt szinte mindenki elismeri, hogy a technika rohamos fejlődésével egyre több negatív hatásnak vagyunk kitéve.

Fotó: iStock

Elektromágneses sugárzásra nem csak az ember alkotta berendezések alkalmasak: a sugárzás természetes forrása például a Nap, de például viharok során is megnő a mértéke. Az emberi szervezet sem működne elektromosság nélkül, minden sejtünk osztódását és vezérlését kis töltöttségű bioelektromos jelek szabályozzák. Ezek extrém alacsony, 0,1 és 100 Hz közötti frekvenciatartományban szabályoznak bizonyos folyamatokat a testünkben.

Bizonyított, hogy az emberi szervezet érzékeny lehet a környezet elektromágneses erőtereinek változásaira, a légköri elektromosság megváltozása például a fronthatásokhoz hasonló tüneteket produkálhat. Az elektromos eszközökből származó sugárzás azonban nem ionizáló, vagyis nem tud kémiai kötéseket lebontani. A legjelentősebb igazolt élettani hatásuk az úgynevezett súrlódási hőtermelés, ezt a mikrohullámú sütők is alkalmazzák, amelyekben nagy frekvenciájú (1 GHz - 1 THz közötti) elektromágneses hullámokkal rezegtetik meg a vízmolekulákat, hogy az élelmiszer felmelegedjen.

Bár a gyengébb elektromágneses tereknek a jelenlegi ismereteink alapján nincs számottevő élettani hatásuk, bizonyos áramerősség és frekvencia esetén mégis felléphet valamilyen élettani hatás. A US National Library of Medicine honlapján közzétett kutatás szerint nagyobb lehet a gyermekkorileukémiakialakulásának veszélye azoknál, akik nagyfeszültségű távvezeték közelében élnek. A kutatás szerint 50 méteren belül lehetnek hatással a 200 kV feletti feszültségű vezetékek az emberi szervezetre, az azonban nem egyértelmű, hogy mennyi idő után fokozódik a gyermekkori leukémia rizikója.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kutatási eredmények sok esetben ellentmondásosak, így egyértelmű következtetéseket nem lehet levonni belőlük. Kisebb kutatások ugyan felfedeztek összefüggéseket a lakásban tartott elektromos eszközök száma, illetve bizonyos tünetek (fáradtság, fejfájás, csökkenő libidó) előfordulásának gyakorisága között. A WHO álláspontja szerint azonban ezekért a tünetekért valószínűleg nem az eszközök elektromágneses kisugárzása, hanem például azok fény- és hanghatásai okolhatóak, de a közösségi média túlzott használata is sokaknál növelheti a szorongásos, depressziós panaszokat.