Tényleg megölhet bennünket a túlhajszoltság?

A túlhajszoltság nem új keletű jelenség – például az ázsiai munkakultúra egyik jellemzője –, ám a koronavírus-járvány ideje alatt a fogalom új értelmet nyert – számol be róla a Medical News Today. Ennek oka a körülményekben keresendő: ebben az időszakban ugyanis sokan otthoni munkavégzésre tértek át, ami a korlátozásokkal – kijárási tilalommal, kötelező távolságtartással, létszámkorlátozással – együtt a dolgozók egy részénél oda vezetett, hogy alaposan megtoldották munkaidejüket: sokan azt az időt is munkavégzésre fordították, amit korábban készülődéssel, étkezéssel vagy éppen utazással töltöttek. A National Bureau of Economic Research non-profit szervezet közlése szerint a pandémia idején az átlagos munkanap 48,5 perccel lett hosszabb.

A túlhajszoltság veszélyes állapot, kezelni kell, mert akár végzetes is lehet. Fotó: Getty Images

“Bár az ember teste és agya hihetetlenül rugalmas és alkalmazkodóképes, vannak határok. Amikor túlhajszoljuk magunkat, nem biztosítjuk testünk és agyunk számára azt, amire szüksége van a pihenéshez és a regenerálódáshoz. Mindez fizikai és mentális zavarok kialakulásához vezethet” – nyilatkozta a Medical News Today-nek Adam Perlman, a floridai Mayo Klinika orvosa, felhívva a figyelmet a potenciális következményekre.

Túlhajszoltság esetén megemelkedik a szervezetben a stresszhormon szintje, ami hosszú távon számos egészségügyi probléma megjelenésével hozható összefüggésbe a cukorbetegségtől kezdve a magas vérnyomáson át az emésztőrendszeri problémákig, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedésekig. Ráadásul a meghosszabbított munkanap elveheti az időt más, fizikai és mentális egészségünk szempontjából fontos elfoglaltságoktól, például az egészséges táplálkozástól, a testmozgástól, a barátokkal való időtöltéstől, a kikapcsolódástól, ami krónikus stresszel párosulva egy idő után végzetes következményekkel járhat.

A túlhajszoltság növeli a halálozás kockázatát

Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 2016-ban a munkaidő növekedése 745 ezer ember halálához járult hozzá, mégpedig stroke és iszkémiás szívbetegség révén, ami 29 százalékos emelkedést jelent a 2000-es adatokhoz képest. A jelentésből az is kiderül, hogy a heti 55 órát, vagy annál többet dolgozóknál a stroke kockázata 35 százalékkal, az iszkémiás szívbetegségé pedig 17 százalékkal volt magasabb, mint a heti 35-40 órát dolgozóknál.

Bár a túlhajszoltság világszerte problémát jelent, az ázsiai országokban – különösen Japánban, Dél-Koreában és Tajvanon – különösen aggasztó méretet öltött. Japánban még egy külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, a karoshi, ami túlhajszoltság okozta halált jelent.

A tudósok a túlhajszoltságot más, potenciálisan életveszélyes állapotokkal is összefüggésbe hozták: például a szív- és érrendszeri betegségekkel, a magas vérnyomással, a 2-es típusú cukorbetegséggel, bizonyos fajtájú rosszindulatú daganatos elváltozásokkal, a krónikus tüdőbetegséggel és az ízületi gyulladással.

Szakemberek szerint létfontosságú, hogy a stresszt még azelőtt kezeljük, mielőtt kihatna az egészségünkre. Ezért ahogy arra a Medical News Today is felhívja a figyelmet: mindig kövessük testünk, hangulatunk és viselkedésük alakulását, és ha negatív változást tapasztalunk, kérjünk szakembertől segítséget.