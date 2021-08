Az utakon várható szarvasveszélyre figyelmeztet a rendőrség. Mint írták, a bőgési időszakban - amely az időjárási és földrajzi viszonyoktól függően először az ország nyugati részein kezdődik, és folyamatosan északi, észak-keleti irányba halad - az állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen kiszaladhatnak az úttestre. A szarvasok mozgása szeles időszakban általában alábbhagy, de alkonyat idején, valamint hidegre forduló időjárás esetén mozgékonyabbak.

A bőgési időszakban gyakoribb, hogy az állatok kiszaladnak az úttestre. Fotó: Getty Images

Így kerülhetjük el a vadbaleseteket

A rendőrség kiemelte, hogy a szarvaselütés következményei súlyosak lehetnek, nemcsak a vadállat sérülhet meg, hanem a jármű vezetője és utasai is. A vadbalesetek elkerülése érdekében az erdős környezetű utakon mindig, szürkülettől pedig más útszakaszon is ajánlott mérsékelni a sebességet. Ha valaki állatot lát, érdemes lassítania, mert a vadak viselkedése kiszámíthatatlan: megugrásukra, gyors vágtázásukra, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani lehet, és arra is, hogy többen vannak a környéken.

Mit tegyünk, ha megtörténik a baj?

Ha mégis megtörténik a baleset, nem szabad hozzányúlni a vadhoz, például lehúzni az útról, mert ha még életben van, agancsával, harapásával vagy rúgásával sérülést okozhat - hangsúlyozza a rendőrség. Baleset esetén hívjuk a 112-es segélyhívót, és várjuk meg a rendőri intézkedést. Fontos továbbá, hogy az elpusztult vadállatot nem szabad a helyszínről elszállítani, az a helyi vadásztársaság tulajdonának számít, elvitele lopásnak minősül.