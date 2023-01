Rossz hír a stroke-ról: kiderült, kiknek kell különösen vigyázniuk

A millenniumi generáció tagjainál – vagyis az 1981 és 1996 között születetteknél – magasabb lehet a stroke okozta halálozás kockázata, mint az X generáció tagjainál, azaz az 1965 és 1980 között születetteknél – írja a Healthline.

A stroke életkortól függetlenül bárkinél kialakulhat. de vannak, akéknél magasabb a kockázat. Fotó: Getty Images

A stroke világszerte az egyik vezető halálozási ok: csak az Egyesült Államokban évente több mint 795 ezer embert érint közvetlenül. A Rutgers Egyetem kutatóinak friss elemzése szerint a millenniumi generáció tagjainak körében azonban ütemesebben fog emelkedni a stroke halálos áldozatainak száma, mint a korábbi generációk tagjainak körében.

Az International Journal of Epidemiology című folyóiratban közzétett elemzés volt az első, amely születési év szerint különböztette meg a betegeket, és ez alapján mérte fel az iszkémiás stroke kockázatának növekedését a 18 és 84 év közötti egyesült államokbeliek körében 1975 és 2019 között.

Érdekes eredmények

1960 után minél később jött valaki világra, annál nagyobb volt a kockázata a halálos kimenetelű iszkémiás stroke-nak - összegezte Cande Ananth, a Rutgers Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője. Azt is hozzátette: a férfiak és nők esetében a stroke miatti elhalálozás aránya az életkor előrehaladtával csökkent. De még így is megdöbbentően alakult: az 55 éves férfiak esetében például több mint kétszer akkora volt a halálos kimenetelű stroke valószínűsége, mint a nőknél. Ez az arány 85 éves kor körül kiegyenlítődött.

A stroke okozta halálozások aránya a Healthline által megkérdezett orvosok szerint azért emelkedhet, mert az emberek nem fordítanak kellő figyelmet a megelőzésére. Komoly kockázati tényező az életmód: kutatások kimutatták, hogy az elhízás és a cukorbetegség egyaránt szerepet játszik a stroke-os esetek növekvő számában – ezek előfordulása pedig a fiatalok körében is egyre gyakoribb – mondta Atif Zafar, az egyik torontói kórház igazgatója.

Ezek mellett még számos kockázati tényezőt érdemes bekalkulálni: ilyen a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a magas vérnyomás is. A millenniumi generáció tagjai ráadásul más kihívásokkal is szembesülhetnek, mint korábban született társaik. Zafar hangsúlyozta: kevesebb idejük marad magukra, többet stresszelnek, ami károsan befolyásolhatja általános egészségi állapotukat is – emellett hozzájárulhat a stroke okozta halálesetek számának növekedéséhez is.

