A gyerekeinket pécézik ki az online csalók

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Biztonságosinternet.hu tavaly 4419 bejelentést kapott. Az elemzők a beküldöttek közül 715 tartalmat találtak bizonyítottan illegálisnak, amelyek csaknem 77 százaléka gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyag volt.

Rengeteg káros tartalmat láthatnak a gyerekek a neten. Fotó: Getty Images

Maga a gyerek készít fotót, amivel később zsarolhatják

A 2023-ban vizsgált bejelentésekről a portál azt írta: globálisan megnőtt azok száma, amelyek generatív mesterséges intelligencia (AI) által előállított képeket tartalmaznak. A hotline-hoz bejelentett, gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok 22,8 százaléka volt számítógép által generált tartalom.

A tavaly kapott bejelentések közel 9 százaléka pedig saját előállítású tartalom volt. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett online grooming módszerével behálózott gyerek önmagáról készít meztelen felvételeket, akár a saját otthonából, és ő maga küldi el azokat a behálózó személynek. A tapasztalatok szerint ezeket a felvételeket később zsarolásra használják fel, például további felvételek vagy pénzszerzés céljából.

Leszívják a bankkártyaadataid

2023-ban 77 olyan esetben kellett eljárni, ahol magyar felhasználók bankkártyaadatait próbálták megszerezni hamis webáruházak. Az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodása alapján a hotline-nak lehetősége van a rendőrség felé továbbítani a bizonyítottan és vélhetően illegális tartalmakat is.