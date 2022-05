Rejtélyes himlő terjed a briteknél

Elsőként május 7-én jelentette be a brit egészségbiztonsági hivatal (UKHSA), hogy majomhimlőt diagnosztizáltak egy betegnél, aki nem sokkal korábban Nigériából érkezett vissza a szigetországba. Valószínűsíthető, hogy a fertőzést is Afrikában kapta el. Múlt szombaton azonban újabb két esetről számolt be a UKHSA, amelyek nem álltak kapcsolatban az első beteggel. Azt, hogy pontosan hol és hogyan kaphatták el a betegséget, egyelőre a szakemberek is csak vizsgálják.

A majomhimlőt több állatfajnál is kimutatták már Afrikában. Fotó: Getty Images

A majomhimlő egy ritka vírusfertőzés, amely nehezen terjed emberek között, éppen ezért általában az esetleges fertőzéshullámok is maguktól lecsengenek. A legtöbb beteg néhány héten belül gond nélkül meggyógyul, habár egyes esetekben súlyos megbetegedés is kialakulhat az érintetteknél. A kórokozó átadásához szoros kontaktusra van szükség a fertőzöttel, ennélfogva a járványok kialakulásának kockázata minimális.

A szombaton bejelentett két beteg közös háztartásban él. Egyiküket a londoni Szent Mária Kórház fertőző betegek ellátására kialakított osztályán kezelik, míg a másik beteg panaszai nem igényelnek kórházi ellátást. Őt a hatóságok karanténba zárták. Az egészségbiztonsági hivatal szakemberei elővigyázatosságból mindenkivel felveszik a kapcsolatot, akik közeli kontaktusba kerülhettek a fertőzöttekkel.