Rádőlt egy 20 méteres karácsonyfa, belehalt

Elvékonyodik, szakadozik a felhőzet, és napközben hazánk nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Elszórtan valószínű záporos csapadék. Halmazállapot-váltás elsősorban a magasabban fekvő északkeleti részeken fordulhat elő. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet egyre nagyobb területen erős lökések kísérik, sőt napközben már több helyen viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határszélen pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet. A frontérzékenyek számára rossz hír, hogy a mai nap során melegfronti hatás dominál, ami miatt többféle tünet is felerősödhet.