Orvosmeteo: kettős fronthatás és tavaszias meleg

Egy nap alatt sokat melegedett az idő, napközben akár 16 fok is lehet a Kiderül adatai alapján. Ugyanakkor egy kettősfront is okozhat kellemetlenségeket.

Csütörtök napközben erősen felhős vagy borult idő várható, de délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, így főként délen és nyugaton akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északkeleti harmadban - beleértve a főváros térségét is - szinte egész nap borult marad az idő. Több helyen kell számítani esőre, záporra, a déli tájakon kis eséllyel az ég is megdörrenhet. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön is egyre kisebb területen számíthatunk élénk, erős lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén döntően 10 és 16 fok között alakul, de délen ennél pár fokkal melegebb is lehet. Ugyanakkor az ország északi harmadában mindössze 2 és 9 fok közötti maximumok valószínűek. Késő estére -1 és +9 fok közé hűl le a levegő.

A szakértők szerint napközben kettősfronti hatás érvényesül majd, amely változatos tüneteket idézhet elő az arra érzékenyek körében. Sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, de alvászavar is kialakulhat miatta, ami másnap fáradtságot, kedvtelenséget okozhat. Az előrejelzések szerint a melegedés rövid ideig tart majd, az újabb időjárási változás pedig várhatóan tovább súlyosbítja sokak panaszait.