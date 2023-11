Orvosmeteo: esős napok a láthatáron

A következő napokban sem árt magunknál tartani az esernyőt, napközben ugyanis záporok, zivatarok csaphatnak le. A Kiderül előrejelzése szerint továbbra is a hidegfront dominál a térségben.

Pénteken napközben mindenhol megvastagszik a felhőzet és erősen felhős vagy borult lesz az ég. A csapadékzóna kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport, a Tiszántúlra csak késő délután érkezik meg. A déli szél több helyen élénk lesz, a magasabban fekvő helyeken és délkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, a legmelegebb a keleti, délkeleti határnál lesz. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Sok csapadékra és szeles, hűvös időre számíthatunk ma is. Fotó: Getty Images

Pénteken is hidegfront érezteti hatását, amely elsősorban a frontérzékenyek számára okozhat kellemetlen tüneteket. A reggeli órákban az ízületi fájdalmak erősödhetnek fel, napközben pedig görcsös panaszok jelentkezhetnek. Sokakat gyötörhet fejfájás, migrén is a nap során, a fronthatás pedig az éjszakai pihenésünkre is rossz hatással lehet.