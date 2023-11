Néhány családtagra komoly veszélyt jelent a mécses

Az ősz végén egyre többször gyújtunk otthon mécseseket, gyertyákat. Egyrészt a mindenszentek és a halottak napja miatt, másrészt a korai sötétedés és az adventi időszak miatt is egyre több otthont világítanak be az apró lángok. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a tűz ebben a formában is komoly égési sérüléseket okozhat, különösen a kíváncsi és óvatlanabb gyereknél és háziállatoknál.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) témába vágó videója is arra figyelmeztet, hogy szülőként és állattartóként sem árt résen lenni, hogy megóvjuk szeretett gyermekeinket és kedvenceinket a sérülésektől.