Nagy a nyomás a temetkezési szektoron

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) utolsó elérhető heti adatai szerint november 9-e és 15-e között 3642-en hunytak el, míg a korábbi öt évben ugyanebben az időszakban átlagosan 2300-2400-an haltak meg. A halálesetek számának megugrása miatt önmagában nagyobb a nyomás a temetkezési vállalatokon és a hamvasztóüzemeken is - írja a Népszava.

A lap megkereste a Magyarországi Krematóriumok Országos Szövetségének elnökét, Tóth Zoltánt, aki elmondta, az ország 17 hamvasztóüzeme még bírja a terhelést, bár a járvány kezdete óta vidéken is egyre több család választja az urnás temetést. Az elnök hozzátette, az üzemeket az eddig megszokott igények kétszeresére tervezték, jelenleg 60-70 százalékos leterheltséggel működnek. Ugyanakkor Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Vas megyében az országos átlagnál nagyobb a kihasználtságuk.

Nő a nyomás a temetkezési vállalatokon és a hamvasztóüzemeken itthon. Fotó: Getty Images

Csak előre egyeztetett időpontban fogadnak holttesteket

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) szerint Nyugat-Magyarországon csak 40-45 százalékos, Kelet-Magyarországon pedig csak 30-35 százalékos volt a járvány előtt a hamvasztások aránya. Mindazonáltal a hamvaszást már a járvány előtt is évről évre többen választották, hiszen jóval olcsóbb, mint a koporsós temetés - vagyis ez a folyamat csak felgyorsult a pandémia kirobbanása óta. A gyorsulás azonban olyan mértékű, hogy a legtöbb krematórium már csak előre egyeztetett időpontban fogadja a holttesteket, hogy azonnal megkezdhessék a hamvasztást.

A nagyobb városokban ráadásul a korábbinál jóval több időt kell várni a búcsúztatásra is, sok helyen akár két hét is eltelhet a szertartásig. Az ugyancsak lassítja a procedúrákat, hogy a temetkezési szolgáltatók dolgozóit sem kíméli a vírus: az OTEI jelezte, hogy az ország több pontján megjelent afertőzésaz adminisztratív és a fizikai dolgozók körében is, a megbetegedések miatt nem egyszer túlóráznak a munkatársaik.

Noha a Népszavának többen panaszkodtak, hogy a temetkezési vállalkozások magasabb árat kérnek a veszélyhelyzet első kihirdetése óta a kellékekért és szolgáltatásokért, a terület országos szervezetei cáfolják ezt. Mint leszögezték, a védő- és fertőtlenítő eszközök, a fertőzésben elhunytak kötelező elkülönített szállítása többletkiadást jelent számukra, de állításuk szerint ezeket a plusz kiadásokat nem terhelik át a családokra.

