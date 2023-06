Mozgójárdába akadt a nő lába, le kellett vágni

A mozgójárda végébe szorult egy 57 éves thaiföldi nő lába Bangkok nemzetközi repülőterén – írta a CNN. A balesetet követően gyorsan kiértek a mentők a sérült nőhöz, akit a legközelebbi kórházba szállítottak, ám a sérülés súlyossága miatt így is kénytelenek voltak amputálni a lábát. A felmerülő orvosi költségekről az Airports Of Thailand, az ország repülőtereit üzemeltető állami vállalat gondoskodik, ami egyúttal kártérítést is felajánlott a nőnek.

A nő fia, Krit Kittirattana egy Facebook posztban beszámolt arról, hogy édesanyját megműtötték, de még mindig fennáll a komplikációk kockázata, az orvosok egyelőre figyelik a lehetséges fertőzés jeleit. Azt is közölte, hogy a család elkérte a térfigyelő kamerák felvételeit a balesetről.

A Don Mueang repülőtér igazgatója sajtótájékoztatón mondta el, hogy a baleset okai egyelőre tisztázatlanok, de jelenleg is ellenőrzéseket végeznek és az okokat próbálják kideríteni. Azt ugyanis egyelőre nem lehet tudni, hogy a baleset hogyan történt. Az igazgató elmondta, hogy már tanulmányozzák az esetről készült felvételt, de az azt rögzítő térfigyelő kamera messze volt a helyszínről, így a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe. Addig is felfüggesztették a repülőtér valamennyi mozgójárdájának működését, amiken jelenleg is biztonsági ellenőrzéseket végeznek.

