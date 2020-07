Merkely: ez még nem a második hullám

Egyelőre inkább a belföldi nyaralást javasolja mindenkinek Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Mint azt az ATV Híradójának elmondta, hiába kapott például Horvátország zöld besorolást, ez a lista valószínűleg folyamatosan változni fog, ahogyan a vírushelyzet is folyamatosan változik a szomszédos országokban. Ahogyan arról már HáziPatika.com-on is beszámoltunk, július 15-től új beutazási szabályok lépnek életbe Magyarországon. Attól függően sorolják be a világ országait zöld, sárga vagy piros kategóriába, hogy épp milyen ott a koronavírus-helyzet. A zöld országokból bárki bármikor beléphet hazánkba, ám a sárga és piros színnel jelölt államokból érkezőkre a határon egészségügyi vizsgálat vár, valamintannak eredményétől függetlenül karantén is. Augusztus 1-ig az állam kontójára végeznek majd el az érkezőkön koronavírus-tesztet. A sárga országból érkezőknél már egy negatív eredmény is elég a karantén elhagyásához, a pirosból érkezőknek viszont két negatív eredménnyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy újra szabadon közlekedhessenek az országban.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Merkely Béla ezzel kapcsolatban a csatorna hírműsorában kifejtette, az augusztus 1-je után érvénybe lépő rendszert úgy tudja elképzelni, hogy a beutazók valamilyen listáról választhatják ki, hol csináltatják meg a tesztet. Jelenleg a négy nagy orvosi egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborja tudja elvégezni a karantén elhagyásához szükséges PCR-tesztek nagy részét.

Túl korán oldották fel a korlátozásokat

A rektor a hazai táj szépsége mellett egyébként azért is javasolja mindenkinek a magyarországi nyaralást, mert így egyrészt megúszható a tesztelés és a karantén, másrészt - és ez a fontosabb - nem tudhatjuk, hogy más országokban mekkora a fertőzöttség valójában. Hangsúlyozta, bármikor változat a lista. Horvátország egyelőre azért kapott zöld minősítést, mert a legtöbb magyar "pozitív eset" Szerbia és Ukrajna felől fertőződött meg. Merkely szerint azonban a mostani esetszám-növekedés még nem a második hullám, hanem annak következménye, hogy sok helyen hamarabb elkezdték a korlátozások enyhítését, mint azt a betegszám valóban indokolta volna.

"Azért sem érdemes most külföldre menni, mert egy onnan hazatérő magyar állampolgár kapcsolatai révén sokkal több embert megfertőzhet, mint mondjuk egy külföldi, aki csak nyaralni jön hozzánk, de kapcsolatai nincsenek itt, így jóval kevesebb emberrel érintkezik közvetlenül" - hangsúlyozta a rektor. Hozzátette, a valódi második járványhullám ősszel jelentkezhet, amikor elkezdődik az iskola, illetve a hűvös idő is kedvez majd a vírusok terjedésének.

