Sok gond van az indiai gyógyszerekkel

A napsütést erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarja. Kezdetben keleten lehet eső, délután pedig többfelé, akár több alkalommal is kell záporra, zivatarra készülni. Mérsékelt marad a szél, 15, 23 fok közötti maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton eleinte kettősfronti hatás érvényesül, majd napközben már távozik a front, de a párás, változékony időben további panaszok léphetnek fel. A fejfájás és a migrén mellett a légszomj, a rosszullét és a keringési panaszok válhatnak gyakorivá, de akár a fokozott ingerlékenység is jellemző lehet. Az esernyőkre is szükség lesz a kinti programok során! További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: