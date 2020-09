Koronavírus: nem éri meg a tesztelés a magánszolgáltatóknak

Az elmúlt 24 órában 941 új koronavírus-fertőzöttet és 6 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. További részletek itt.

Napi 3500-4000 koronavírustesztet is végezhetnek a magánszolgáltatók, ez a kapacitás pedig eltűnhet, mert az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett 19 500 forintos ár épp csak a laborköltségeket fedezi - figyelmeztet a Népszava hasábjain Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász. Mint rávilágított, sok szolgáltató csak leveszi a mintát, de magát a tesztet egy speciális labor végzi. Rékassy szerint tehát csak akkor maradhat meg szolgáltatási kapacitás, ha a laborok jelentősen csökkentik az áraikat. A másik megoldás az lehet, ha a magánszolgáltatók felszámolhatnának a teszt árán túl egyéb, például mintavételi vagy szállítási díjakat - véli a szakember. A cikkből kiderült, az érintett szolgáltatók hallgatnak, pontosabban egyelőre kivárnak, mivel a vonatkozó rendelet még nem jelent meg.

Jelentős tesztkapacitás-kiesés is lehet, ha nem változik a helyzet. Fotó: Getty Images

Így alakulhat át a piac

A lap megszólaltatott "egy, a piacot jól ismerő szakembert", aki szerint az árat anno pont az állam srófolta fel, amikor még a járványügyi hatóság 30 500 forintot kért a vírus diagnosztikájáért. Ez az összeg hozhatta meg a magánszolgáltatók kedvét, a most bevezetett hatósági ár maximalizálás viszont kiszorítja majd a kicsiket a piacról, mivel csak azoknak fogja megérni a 19 500 forintos ár, akik maguk végzik a labormunkát. A piac beszűkülése emellett a lap szerint utat nyithat az öntesztelés előtt, ami már most is jutányosabb áron elérhető, ennek azonban az a veszélye, hogy a páciens nem megfelelően végzi el a mintavételt, és így az eredmény fals negatív lesz.

