Koronavírus: már 30 ezer gyermeket regisztráltak oltásra

Eddig 38 ezren regisztráltak az 5-11 év közötti gyermekek oltására - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Gyermekkórházakban és a háziorvosoknál oltják az 5-11 éveseket (képünk illusztráció). Fotó: Getty Images

A regisztráció utáni lépés az időpontfoglalás, amely 2-3 napos validációs folyamatot jelent. A regisztráltak közül 16 ezren már időpontot is foglaltak - tudatta a munkacsoport-vezető.

Nagyon fontos szerinte, hogy minél több gyereknek adassák be az oltást, hiszen a gyerekek ugyan viszonylag könnyebb tünetekkel vészelik át a vírus okozta megbetegedést, a fertőzőképesség ennél a korcsoportnál is jelen van.

György István azt mondta, a gyermekek oltása 77 olyan kórházban indult el, ahol gyermekgyógyászati ellátás is folyik, valamint a háziorvosoknál. A kórházakban időpontfoglalás és előzetes regisztráció is szükséges, mivel az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre. A vakcina folyamatosan, hetente érkezik majd.

Időpontfoglalásra ezen az oldalon van lehetőség. Az időpontfoglalóba a már regisztrált gyermek tajszámával és születési dátumával tudnak belépni a szülők, majd ezt követően tudják kiválasztani a legmegfelelőbb időpontot és kórházi oltópontot.