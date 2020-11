Koronavírus: keddtől szigorítanak Ausztriában és Görögországban

Az ausztriai változásokról Sebastian Kurz osztrák kancellár beszélt szombaton. szombaton. Az országban keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek. A vendéglátóhelyek csak kiszállítást vállalhatnak, a hotelek pedig nem fogadhatnak vendégeket. A veszteségek 80 százalékát azonban megtéríti az állam. Emellett éjszakai kijárási tilalmat léptetnek életbe: Ausztria lakosai este 8 és reggel 6 között csak meghatározott esetekben - például munkába járás, sportolás vagy kutyasétáltatás miatt - hagyhatják el lakhelyüket. Személyes találkozókra legfeljebb két háztartás tagjai között kerülhet sor.

Ausztriában korlátozzák a kórházak, idősotthonok látogatását

Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradhatnak, de a felső tagozatosok és a felsőfokú oktatási intézmények tanulói áttérnek a digitális oktatásra. Az üzletek korlátozások nélkül nyitva tarthatnak, és a személyes szolgáltatást nyújtók - fodrászok, kozmetikusok - is folytathatják munkájukat. Ugyanakkor 10 négyzetméterre csak egy vendég juthat.

A kórházakban és az idősotthonokban korlátozzák a látogatást. A látogatók egy negatív koronavírus-teszttel vagy megfelelő maszkkal (FFP2) léphetnek csak be az időseket, ellátásra szorulókat és betegeket ápoló létesítményekbe, és be kell tartaniuk az előírt távolságot. A szigorítás alól csak a palliatív kezeléseket és a kritikus életszakaszokban lelki segélyt nyújtó létesítmények képeznek kivételt. Kurz az esetek robbanásszerű növekedésével indokolta a szigorításokat, de arról is szólt, hogy az intézkedéseket decemberben enyhíthetik.

Általános éjszakai kijárási tilalom Görögországban

Görögország szombaton általános éjszakai kijárási tilalmat jelentett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Kiriákosz Micotakisz miniszterelnök videóüzenetében hangsúlyozta: egy hosszabb, nyugalmas időszak után újra exponenciálisan növekszik a koronavírusos esetek száma. Arról is beszélt, hogy a szakértők figyelmeztettek: a világjárvány próbára teheti az egészségügyi rendszer tűrőképességét. Micotakisz elmondta, az új intézkedések a fertőzések emelkedéséért felelős két fő területet, a szórakoztatóipart és a közlekedést célozzák.

Görögország szombaton általános éjszakai kijárási tilalmat jelentett be. A kép Athénban készült, 2020.10.24-én. Forrás: Getty Images

A kijárási tilalom kedden lép életbe, és éjféltől hajnali 5-ig lesz érvényben. Ugyanaznap országszerte kötelezővé válik a maszk viselése. Az erősen fertőzött területeket vörös zónába sorolják, ahol az éttermeknek és a szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, valamint nem tarthatják meg a kulturális és sporteseményeket. Az egyetemek digitális tanrendre térnek át, és a kormány igyekszik lehetővé tenni, hogy dolgozóinak 50 százaléka otthonról végezhesse munkáját. A magánszektort is a home office kiterjesztésére buzdították. A korlátozások legalább egy hónapig maradnak érvényben. A hatóságok 1,5 milliárd eurót különítettek el a vírus által leginkább sújtott szektorok támogatására - számolt be Micotakisz.

